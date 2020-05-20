Астрономы увидели рождение планеты в созвездии Аурига

Астрономы считают, что нашли первые прямые доказательства рождения новой планеты.

Фото: ESO / PA

Плотный диск из пыли и газа был замечен вокруг молодой звезды AB Aurigae, расположенной на расстоянии почти 520 световых лет от нашей планеты.

При помощи очень большого телескопа Европейской южной обсерватории (VLT), расположенного в Чили, астрофизики обнаружили спиральную структуру с «изгибом» вблизи центра, что позволяет предположить, что в процессе формирования может быть новый мир.

Как считают исследователи, вращающийся диск является одним из явных признаков звездной системы, родившейся в созвездии Аурига (или Возничий).

Статья с результатами работы исследователей опубликована в издании Astronomy & Astrophysics.

«На сегодняшний день выявлены тысячи экзопланет, но мало что известно о том, как они образуются», - сообщил Anthony Boccaletti, возглавлявший исследование, проведенное в Парижской обсерватории при Университете PSL во Франции.

Он также добавил: «Нам нужно наблюдать за очень молодыми системами, чтобы действительно запечатлеть момент, когда образуются планеты».

До сего времени астрономы не могли сделать четкие снимки молодых дисков, чтобы зафиксировать эти моменты.

Они использовали инструмент Sphere VLT, чтобы сфотографировать AB Aurigae, на котором изображена «потрясающая спираль из пыли», вызванная рождающейся планетой, пытающейся «выталкивать» газ и пыль.

По словам Emmanuel Di Folco из лаборатории астрофизики Бордо (LAB) во Франции и одного из авторов исследования, это так называемое явление удара ногой вызывает «возмущения» на диске в форме волны.

Поскольку новая планета вращается вокруг AB Aurigae, она заставляет окружающий газ и пыль формироваться в виде спирального рукава.

Очень яркая желтая область около центра спирали - это «изгиб» (отмечает место, где формируется новая планета), который расположен приблизительно на том же расстоянии от звезды, что и Нептун от нашего светила, пишет theguardian.com.