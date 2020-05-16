Путин: у России есть уникальные виды оружия

16.05.2020 20:22 Комментарии: 1

Президент РФ рассказал, что у российской стороны есть высокотехнологичные виды оружия, которых на данный момент нет ни у одного государства в мире.

Российский лидер Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" сообщил, что у нашей страны есть современные и высокотехнологичные виды оружия, которых на данный момент нет ни у одного государства в мире. Также президент РФ подчеркнул, если бы не фундаментальная наука, научные школы и инженерные кадры, российская сторона никогда бы не смогла добиться подобных успехов, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.