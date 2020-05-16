В Москве самоизоляция закончится не раньше 22 мая

Карантин в российской столице продлен до 31 мая.

О новом ослаблении режима самоизоляции из-за эпидемии коронавирусной инфекции в российской столице пока рано говорить, заявил в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, обсуждать данный вопрос до 21-22 мая нет смысла, потому что после продолжительных майских выходных необходимо подождать две недели для отслеживания динамики заболевания в городе.

Ранее сообщалось, что карантин в российской столице продлен до 31 мая.