Собянин обозначил срок начала второго этапа снятия ограничений в Москве

На следующей неделе в Москве могут возобновить работу МФЦ.

Столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал о том, когда начнется второй этап снятия ограничений в Москве. По его слова, необходимо выждать одну-две недели перед тем как делать выводы о новом этапе снятия ограничений. За это время будет понятно, как складывается эпидемиологическая ситуация в городе после возобновления работы промышленных и строительных предприятий и майских праздников.

При этом мэр Москвы отметил, что не зависимо от полученных результатов, на следующей неделе власти столицы сделают попытку открыть МФЦ, пишет РИА Новости.