Польша разорвала договор на транзит газа с Россией

"Газпрому" придется закупать у польского оператора Gaz-System транзитные мощности на аукционах.

Официальный представитель компании "Газпром" Сергей Куприянов сообщил агентству Reuters, что действующий контракт на транзит газа по трубопроводу "Ямал - Европа" через польскую территорию продлевать не будут. Уточняется, что соответствующее соглашение истекает 17 мая 2020 года. Также Куприянов добавил, что поставки голубого топлива через территорию Польши продолжатся. Подробностей по стоимости транзита и объемам представитель "Газпрома" не привел.

Как отмечает Reuters, теперь российская энергетическая компания будет вынуждена закупать у польского оператора Gaz-System транзитные мощности на аукционах, пишет РБК.