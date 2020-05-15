США грозят "Газпрому" жесткими санкциями

Санкции будут введены в случае завершения строительства "Северного потока - 2".

В том случае если "Газпром" использует судно-трубоукладчик "Академик Черский" и достроит российский газопровод "Северный поток -2", то США будут вынуждены ввести в отношении компании санкционные ограничения. Об этом заявил сенатор от Техаса Тед Круз. По его словам, американские санкции, принятые в отношении российского газового проекта, должны будут быть применены против "Газпрома" и его руководства, пишет Лента.ру.

Напоминаем, что санкционные ограничения, введенные США в отношении "Северного потока - 2", предполагают запрет на въезд в США для руководства компании, включая акционеров и должностных лиц, а также блокировку доступа к любой собственности и ресурсам, контролируемым компаниями США.