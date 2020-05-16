В России сохранится режим ограничений для людей старше 65 лет

Доклад президенту РФ о сохранении режима повышенной готовности для россиян старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, должен быть представлен до 20 мая.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации в стране поручил правительству и региональным властям сохранить режим ограничительных мер для россиян старше 65 лет, а также для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом сообщает издание Интерфакс, ссылаясь на официальный портал Кремля.

Уточняется, что правительство и региональные власти должны до 20 мая 2020 года предоставить главе государства доклад о сохранении режима повышенной готовности для указанной категории граждан РФ.