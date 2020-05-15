"Северный поток - 2" не будет освобожден от директивы ЕС

Основным условием выведения проекта из-под действия директивы было завершение его строительства до 23 мая 2019 года.

Федеральное сетевое агентство ФРГ приняло решение по вопросу выведения российского газопровода "Северный поток - 2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. Ранее, компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG подавала соответствующее ходатайство. Так, комиссия немецкого регулятора отказалась выводить проект из под действия директивы, так как основным условиям для его возможного освобождения от действия документа было окончание строительства проекта до 23 мая 2019 года, чего не произошло, пишет ТАСС.