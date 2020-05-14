В Москве отменили штрафы за ошибку при привязке номера автомобиля к пропуску
Владельцев автомобилей, допустивших ошибку при привязке номера машины к пропуску, не будут штрафовать в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.
По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова, в мегаполисе без пропусков на авто передвигаются не более 3% автомобилей.
- Чиновник обратился к владельцам транспортных средств с просьбой проверять привязку автомашины к пропуску.
- В департаменте транспорта пояснили, что основанием для принятия подобного решения стала малозначительность, пишет gazeta.ru.
Напомним, система электронных пропусков в столице и Подмосковье была запущена 15 апреля в рамках борьбы с распространением COVID-19. Жители мегаполиса, передвигающиеся по городу на личном либо общественном транспорте, обязаны получать электронные пропуска в виде буквенно-цифрового кода.
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