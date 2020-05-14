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Ученые выяснили, куда пропала Луна в 1110 году

14.05.2020 23:59
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Ученые выяснили, куда пропала Луна в 1110 году

Ученым удалось установить, куда исчез естественный спутник Земли в 1110 году – облако пепла закрыло его.

Новое исследование было проведено группой ученых под руководством Sébastien Guillet, палеоклиматолога из Женевского университета. Исследователи выяснили причины необычного лунного затмения, произошедшего в 1110 году. По информации национального аэрокосмического агентства НАСА, 7 лунных затмений было в Европе между 1100 и 1120 годами. Но именно в период Средневековья люди стали свидетелями «самой темной Луны».

«На пятый день мая на небе появилась Луна, но в дальнейшем ее свет уменьшился и полностью исчез, ни света, ни шара совсем не было видно», - сообщается в летописи Peterborough Chronicle.

Исследовав ледяные керны, специалисты смогли узнать причины столь необычного затмения. В пробах, взятых в Гренландии, были выявлены следы серы, образовавшейся в ходе извержения вулканов. Как считают ученые, частички серы достигнув стратосферы, образовали облако, которое надолго закрыло небо.

В свое время некоторые представители научного мира полагали, что следы серы в гренландском льду являются следствием извержения исландского вулкана Гекла (считается наиболее активным вулканом Исландии. В средневековье исландцы называли его «Ворота в ад»), которое произошло в 1104 г.

Но, как считают исследователи, Гекла не имеет никакого отношения к сере, найденной во льдах Гренландии, пишет freenews.live.

Пока ученым не удалось выяснить, кто является «виновником» темного затмения Луны. Они предположили, что вулкан Асама (остров Хонсю, Япония) мог выпустить столб пепла в 1108 г. В то же время в Европе начался период похолодания, неурожаев и голода. По словам исследователей, серное облако могло закрыть небо на 2 года, что привело к огромным последствиям.

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