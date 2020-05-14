В ВОЗ призвали Европу готовиться ко второй волне пандемии COVID-19

Европейским странам нужно готовиться к возможной второй волне коронавирусной инфекции и проявлять осторожность при отмене ограничительных мер, введенных из-за COVID-19.

Об этом сообщил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает ren.tv.

Клюге считает, что осенью страны Европы могут столкнуться со второй волной коронавирусной инфекции, которая может совпасть с сезонным гриппом и корью.

В настоящее время, несмотря на то, что пандемия еще продолжается, большинство европейских государств (32 из 43) ослабляют ограничительные меры, заметил Клюге.

Он также признал, что изоляция не оказала значительного влияния на коронавирус, потому что пока от него нет вакцины либо лечения.

Клюге заметил, что человечеству придется мириться с существованием COVID-19, как и прочими вирусами на планете.