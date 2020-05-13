Названы предварительные даты проведения ЕГЭ в РФ

13.05.2020 23:21 Комментарии

В текущем году ЕГЭ в Российской Федерации могут провести с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко Об этом говорится в письме за подписью врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева, передает russian.rt. В ведомстве предположили, что, так как последствия COVID-19 в июле нельзя просчитать заранее то и проведение экзамена в этом месяце нецелесообразно. Прежде замруководителя министерства просвещения РФ Дмитрий Глушко сообщил о том, что новые даты проведения ЕГЭ могут быть объявлены в ближайшие дни.