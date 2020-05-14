В России будут построены 25 экологически чистых заводов по утилизации отходов

На реализацию проекта планируется потратить около 600 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе ВЭБ, на территории России будут построены 25 экологически чистых заводов по утилизации отходов. Их строительством совместно займутся ВЭБ, "Ростех" и "Росатом". При этом, оператором проекта по строительству будет "Ростех". Специалисты корпорации разработают специальные меры государственной поддержки и реализации проекта. Технологическим партнером проекта выступит "Росатом", а ВЭБ возьмет на себя финансовую часть проекта. Всего в реализацию строительства планируется вложить порядка 600 млрд рублей.

По оценкам экспертов строительство 25 новых заводов в регионах даст порядка 25 тыс. рабочих мест, откроет возможность для притока 459 миллиардов рублей инвестиций и создаст в стране новую отрасль с высоким экспортным потенциалом.

Проект будет способствовать закрытию 25 уже существующих и предотвращению появления более 80 новых мусорных полигонов, что позволит сохранить порядка 60 тысяч гектаров земли, пишет РИА Новости.