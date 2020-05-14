России нужны серьезные мощности для создания вакцины от COVID-19

О возможном «нетрадиционном» сценарии вакцинации в разговоре с «Парламентской газетой» проинформировал заслуженный деятель науки Сергей Колесников. По его словам, это может происходить уже осенью или ранней зимой.

Нетрадиционный путь

В условиях ЧС существует особый принцип, согласно которому регистрируются препараты. Поэтому возможен вариант, что в России все будет проходить по военному типу, с учетом уровня высокой смертности и поражаемости граждан.

«В этом случае начнут прививать не все население, а часть «угрожающего» контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции», а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни», - пояснил эксперт.

Данный эксперимент имеет все шансы состояться, поясняет Колесников. Однако это является нетрадиционным путем продвижения вакцины. В этом случае процесс вакцинации в России может начаться осенью либо в преддверии зимы, в другом – не ранее конца года.

Суть в том, что вакцина разрабатывается в разных странах, то будет конкуренция – около сотни вариантов. Далее будет запущен процесс производства, что тоже не быстро. При этом стоит учитывать тот факт, что будут необходимы серьезные мощности для создания необходимого объема вакцин для России. Академик подсчитал: для нашей страны нужно будет более восьми-десяти миллионов доз каждый год.

Ситуация

Напомним, что в апреле этого года решением ВОЗ в список перспективных вакцин против коронавируса было включено девять разработок, которые создали специалисты из РФ. Речь идет в том числе о шести препаратах, которые разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Авторами еще одной вакцины стали специалисты Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток, еще две – от компании «БИОКАД». Все они вошли в перечень препаратов, которые проходят процесс доклинических исследований.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко проинформировал о том, что первые вакцины против «Ковида» в России появятся ближе к последней декаде июля. Как почеркнул министр, после того как вакцина будет разработана, к нормальной жизни будет возможно в полной мере.

На 13 мая официальное количество зараженных коронавирусом в нашей стране перешло за отметку 242,2 тысяч человек. Только за одни сутки заболевших стало больше на 10 028 человек. В общей сложности в России от COVID-19 зарегистрировано 2212 человек.