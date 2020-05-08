Эксперт дал прогноз по курсу рубля

Рубль может войти в диапазон 69-71 руб. за доллар в течение ближайших месяцев.

Аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов дал свой прогноз по курсу рубля. Так, эксперт считает, что в ближайшей перспективе курс российской валюты останется в диапазоне 72,6-76 руб. за доллар. А вот что касается перспективы на ближайшие несколько месяцев, то курс российского рубля будет находиться в диапазоне 69-71 руб. за доллар. Большое влияние на укрепление рубля окажет, ожидаемое экспертами, дальнейшее снижение Банком России ключевой ставки. Заседание Совета Директоров ЦБ, на котором будет принято решение о ключевой ставке, назначено на 19 июня, пишет Российская газета.