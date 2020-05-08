Банки не стали открывать счета новым клиентам удаленно

Несмотря на разрешение ЦБ открывать счета новым клиентам дистанционно, банки опасаются обвинений в нарушении антиотмывочного законодательства.

Кредитные организации не воспользовались разрешением Банка России, предоставившего им возможность открывать счета для новых клиентов дистанционно. Разрешение регулятора действует с 6 апреля по 1 июля и относится к тем счетам, на которые перечисляют социально значимые выплаты, включая алименты, пенсии, стипендии, а также платежи по ипотечным займам.

Тем не менее, банки не спешат открывать счета без идентификации клиентов. Эксперты полагают, что у кредитных организаций нет четкого понимания понятия "социально значимые платежи", а также легализованной процедуры идентификации нового клиента. Поэтому, банки опасаются санкций со стороны ЦБ за нарушение антиотмывочного законодательства, пишет РБК.