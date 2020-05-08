Россиянам советуют носить документы на жилье при выходе на улицу

Если гражданин находится на самоизоляции не по месту своей прописки, то ему необходимо носить с собой документы, подтверждающие место проживания.

При выходе на улицу во время самоизоляции россиянам нужно иметь при себе не только документ удостоверяющий личность, но и документы подтверждающие место проживания, такие, как договор купли-продажи или найма недвижимости. С такими рекомендациями выступила Судебно-экспертная палата (СЭП) России. По словам специалистов СЭП, во время проверки сотрудники правоохранительных органов должны иметь четкое подтверждение личности гражданина и места его проживания, а в случае невозможности их подтверждения гражданин может быть доставлен в отделение полиции для выяснения личности, пишет ТАСС.