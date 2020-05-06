Главный архитектор Москвы рассказал о дальнейшей судьбе крупных торговых центров

Крупные ТЦ Москвы могут быть снесены после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Крупные столичные торговые центры со временем станут невыгодными для владельцев, скорее всего, данные объекты будут снесены, а на их месте появится другая застройка. Такое мнение в ходе онлайн-конференции «Как изменятся города после пандемии?» высказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, передает rg.ru.

Как считает Кузнецов, застройщики начнут развивать малые форматы торговли, вместо одного ТЦ появится много маленьких магазинов, что, по его словам, позитивно отразится на качестве городской среды.