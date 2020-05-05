Вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

Вступил в силу закон, запрещающий продажу алкогольных напитков в небольших заведениях, которые находятся в многоквартирных домах, а также на прилегающих к ним территориях.

Как пишет «Парламентская газета», в регионах могут быть введены ряд дополнительных ограничений, которые увеличивают возможную площадь таких объектов общепита с установленных двадцати квадратных метров. Кроме этого, как сообщается, возможен вариант полного запрета на торговлю алкоголем.

Издание отмечает, что по словам авторов соответствующей инициативы, целью закона является борьба с так называемыми «наливайками»: то есть, барами, которые расположены на первых этажах и торгующие напитками в ночное время суток.