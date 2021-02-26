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Здоровому эгоизму – да!

26 Февраля 2021 78 0 Бизнес и психология
Здоровому эгоизму – да!

Забота о других безоговорочно одобряется нашим обществом, а вот забота о себе для нас зачастую приравнивается к злостному проявлению эгоизма. Мы так много «должны» другим, что иногда забываем спросить: а что же мы «должны» самим себе?

Если для вас любовь – это полная самоотдача и приоритет потребностей любимого человека над собственными, то самое естественное для вас состояние – постоянный упадок сил и нежелание жить. Потому что здоровые отношения (родственные, дружеские, партнерские) – это сообщающиеся сосуды, уровень жидкости в которых всегда равен. А когда в отношения вкладывается только одна сторона, выходит только переливание из пустого в порожнее. Так что пристегните ремни и в случае чего –наденьте маску сначала на себя и только потом – на того, кто рядом. Помните: у вас не получится построить отношения с другими людьми, если вы прежде не договоритесь сами с собой. А эффективно сделать это вам поможет здоровая доля эгоизма.

Что такое эгоизм?

Практически вся наша жизнь состоит из постоянного столкновения разных интересов, и в подавляющем большинстве бытовых ситуаций, думать о других, в ущерб своих интересов, нет никакого смысла – этого никто не оценит. Само понятие эгоизма появилось в 18 веке, когда было выдвинуто суждение, что основой морали (то есть принятых в обществе представлений о хорошем и плохом) являются правильно понятые собственные интересы. В современной психологии есть даже понятие «продуманный эгоизм», его относят к человеку, который понимает, что для того, чтобы сделать себе хорошо, ему нужно думать о других людях. Другими словами, к реальной заботе о других человек способен прийти только через заботу о себе.

Как же это сделать?

Отдыхайте

Не позволяйте хронической усталости превратиться в равнодушие и апатию. Постоянное напряжение, стресс, недовольство собой способны не только привести к эмоциональному выгоранию, но и серьёзно подорвать ваше здоровье. Выделите особое время только для себя. Высыпайтесь. Создайте себе комфортные условия и просто расслабьтесь, побездельничайте. Заботьтесь о качестве собственной жизни: здоровье, подходящем питании, приятных физических нагрузках.

Снижение стресса, грамотная физическая нагрузка и осознанное питание могут помочь нормализовать вес, состояние волос и кожи – вы будете выглядеть и чувствовать себя лучше.
Занимайтесь саморазвитием

Необходимо осознать собственные физические, эмоциональные и ментальные потребности, чтобы полноценно удовлетворять их. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, поймите, чего вы хотите от жизни, и сосредоточьтесь на том, что важно для вас. Читайте хорошие книги и слушайте обучающие программы, займитесь творчеством, путешествуйте, находите время плодотворно пообщаться с друзьями и единомышленниками, товарищами по увлечениям. Не сравнивайте себя с другими и не бойтесь последовать за собственной мечтой!

Встав на путь самореализации и выработав полезные привычки, вы почувствуете гордость за себя и возросшую уверенность в собственных силах.

Настройтесь на позитив

Невозможно быть счастливым постоянно, но можно акцентировать внимание на хорошем, находить радостные моменты в каждом дне жизни. Полезно, например, вести «дневник благодарности» или ежедневно записывать «три хорошие вещи, которые произошли со мной сегодня», «три вещи, которые нравятся мне в себе». Постарайтесь не обвинять и не осуждать себя, а сопереживать себе. Улыбайтесь себе в зеркале и относитесь к своему телу с любовью и заботой.

Поддерживайте только то общение, которое вам интересно, которое вдохновляет вас, а не топит в потоке чужого негатива, возмущения и жалоб. Отпустите чужие проблемы. Другие люди сами ответственны за свои чувства, мысли и действия, а вы ответственны в первую очередь за себя.

Почаще обнимайте близких, ласкайте домашних питомцев, танцуйте под любимую музыку, ходите на прогулки и занимайтесь спортом – это способствует выработке эндорфинов.
Сделайте заботу о себе частью ежедневной рутины, это поможет вам с радостью встречать каждый день.

Дайте себе свободу

Вам не нужно перекраивать собственное «я», чтобы стать «идеалом»: «правильным», «хорошим», «удобным» для кого-то. Расслабьтесь и будьте живым человеком. Примите то, что чувствуете, и управляйте эмоциями, а не подавляйте их. Невысказанные, вытесненные обиды накапливаются, постепенно разрушая основу ваших отношений с другим человеком – доверие, привязанность, близость. Поэтому лучше сразу честно проговорить всё, что вас не устраивает, обижает и ранит. В здоровых отношениях партнёры готовы принять такую информацию, разумно обсудить и выработать компромиссы.

Помните: партнёр выбрал именно вас, доверьтесь его выбору. И, когда нужно, не стесняйтесь просить помощи, это сделает ваши отношения более доверительными и крепкими.

Цените себя

В любые отношения нужно вкладываться, но нельзя отдавать последние силы. Скорее всего, ваша жертва останется неоцененной – окружающие обычно считают отданное вами «избытком» вашего времени и сил, а не последними их крохами. Не стесняйтесь говорить «нет», и, если вам так будет комфортнее, поясните свою позицию. Если человек в самом деле любит вас, он примет то, что вы можете отдать без ущерба для себя, и будет ценить вас за вашу сущность, а не за вашу полезность. Вы не должны «покупать» любовь. Вы по определению, самим фактом своего существования, достойны её, и в первую очередь от самих себя.

Освободитесь от зависимости

Когда мы начинаем думать о другом человеке: «Да как же я без него» или «Да как же он без меня», когда в мыслях об отношениях возникает слово «жертвовать», мы сами губим наши отношения. Установите в отношениях здоровые границы. Помогайте близким, когда это действительно нужно. Но постоянно решать чужие проблемы вы не можете и не обязаны, это – путь к токсичным, зависимым отношениям.

Позаботьтесь о себе сегодня, а не «когда-нибудь». Вклад в себя обязательно окупится, наполнив гармонией и ваши отношения с близкими.

Наталия Красовская
Наталия Красовская

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