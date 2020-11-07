Зависимость усилилась. России нужна нефть по 80 долларов, чтобы выжить 285 0 Экономика

Зависимость России от нефти растет, несмотря на заявления президента Владимира Путина о том, что страна «слезла с нефтяной иглы». Падение нефтяных доходов на 36% вывело вперед доходы от прочих секторов экономики, но дефицит бюджета при этом только вырос. В 2020 году России не хватает рекордной суммы – 4,7 трлн руб. Власти не могут получить ее с граждан или бизнеса, а чтобы сверстать бюджет без дефицита, нефть должна стоить вдвое дороже, чем сейчас – 80 долларов вместо 40 за баррель.