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Зависимость усилилась. России нужна нефть по 80 долларов, чтобы выжить

7 Ноября 2020 285 0 Экономика
Зависимость усилилась. России нужна нефть по 80 долларов, чтобы выжить

Зависимость России от нефти растет, несмотря на заявления президента Владимира Путина о том, что страна «слезла с нефтяной иглы». Падение нефтяных доходов на 36% вывело вперед доходы от прочих секторов экономики, но дефицит бюджета при этом только вырос. В 2020 году России не хватает рекордной суммы – 4,7 трлн руб. Власти не могут получить ее с граждан или бизнеса, а чтобы сверстать бюджет без дефицита, нефть должна стоить вдвое дороже, чем сейчас – 80 долларов вместо 40 за баррель.

Нефтяная зависимость усиливается

  • Государственные финансы в 2020 году стали еще сильнее зависеть от нефти. По подсчетам аналитиком ING, России нужна нефть по 80 долларов за баррель, чтобы сверстать федеральный бюджет без дефицита. Но сейчас нефть колеблется около отметки 40 долларов. Если бы нефть стоила вдвое дороже, федеральное правительство могло бы покрыть все расходы, не залезая в долги и не используя резервы.
  • Несмотря на падение нефтяных доходов на 36% вследствие сделки ОПЕК+, снижения добычи на 2,5 млн баррелей в сутки и крушения цен до минимумов, зависимость от нефти только растет. Правда, пока глубина этой зависимости не достигла уровня 2014 года – тогда властям нужна была нефть по 104 доллара, чтобы наполнить бюджет.
  • Поскольку у России нет возможности влиять на мировые нефтяные цены, в 2014 году проблему бюджета решили просто – девальвировали рубль. За счет этого доходы в твердой валюте от экспорта нефти выросли в рублевом эквиваленте и позволили снизить балансирующую цену бюджета со 104 до 70 долларов.
  • В 2018 году снова встала проблема балансировки бюджета при низких ценах на нефть. Тогда Путин принял решение поднять пенсионный возраст для россиян и сэкономить на выплатах. Также Путин повысил с 18% до 20% НДС для наполнения казны. Это позволило сбалансировать бюджет при цене 49 долларов за баррель.
  • При этом Минфин постоянно закладывает в бюджет цену отсечения в 42 доллара за баррель – это та точка, доходы сверх которой идут в Фонд национального благосостояния. Если же доходы оказываются ниже указанного уровня, то сверхдоходы из ФНБ идут на покрытие бюджетного дефицита. Однако, как утверждают аналитики, при 42 долларах бюджет никогда не сходился.
  • Так, например, в 2019 году средняя цена российской нефти была на уровне 63,6 доллара. За счет этого Минфин заработал 2,9 трлн руб. дополнительных доходов. Но профицит бюджета составил 1,9 трлн руб., то есть реальный дефицит составил 1 трлн руб., которые Минфин покрыл государственным долгом, а заработанный на нефти триллион отправил в ФНБ. Сама по себе такая политика вызывает вопросы – Минфин оказалось проще увеличить госдолг, чтобы сохранить часть средств в резервах. Естественно, в этой схеме не обошлось без интересов отдельных сторон, зарабатывающих на российском долге.
  • В текущем году происходит та же самая история – имея 3 трлн руб. неизрасходованных остатков, Минфин увеличил госдолг на 4,5 трлн руб. На этом заработали иностранные инвесторы и российские госбанки. Для последних Центробанк даже специально напечатал 2 трлн руб., чтобы они послужили прокладками между ЦБ и Минфином и смогли заработать на своих услугах до 60 млрд руб. Тем не менее увеличение госдолга в текущих условиях лучше, чем очередное повышение пенсионного возраста или налогов. Хотя от повышения последних власти не отказываются.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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