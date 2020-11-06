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Набиуллина запускает «печатный станок». Банкам нужно еще 1,5 трлн рублей
6 Ноября 2020 438 0 Экономика
Центробанк поддался соблазну легких решений и запустил «печатный станок» всего месяц назад. В октябре для госбанков было напечатано около 630 млрд руб., которые они вложили в государственный долг. Всего ЦБ обещал предоставить 1 трлн, то есть оставалось напечатать 370 млрд до конца года. Но 9 ноября ведомство Эльвиры Набиуллиной решило предложить банкам на триллион больше – 1,5 трлн руб. Эти деньги понадобятся кредитным организациям уже в декабре, когда они столкнутся с нехваткой средств на балансах. Таким образом, теперь ЦБ спасает не федеральный бюджет от дефицита, а госбанки от недостатка рублей.
Второй триллион за месяц пошел
- Пока аналитики обсуждают рост денежной массы в России до исторического рекорда – 13 трлн руб. и пытаются объяснить происходящее коронакризисом, Центробанк не выключает «печатный станок» и эмитирует дополнительный 1 трлн руб. Свежеотпечатанные деньги 9 ноября будут предложены на аукционе долгосрочного репо госбанкам. Банки смогут взять их под залог ценных бумаг, например долговых обязательств правительства.
- В эти самые долговые обязательства (облигации федерального займа) три крупнейших госбанка вложили с сентября 2,7 трлн руб. – больше, чем за весь предыдущий год. Из них 626 млрд руб. для них напечатал ЦБ, еще около 400 млрд разрешил взять со своих счетов, а также 300 млрд подкинул Минфин из своих остатков. Остальное было средствами самих банков.
- Поиздержавшись на покупке госдолга, за счет которого Минфин покрывает дефицит бюджета в 4,4 трлн руб., банки столкнулись с проблемой – у них не осталось свободных средств на балансах. В октябре Федеральное казначейство поддержало банковскую систему и разместило на депозитах 1,2 трлн руб. временно свободных денег. Но в декабре их придется забрать и у банков образуется «кратковременный дисбаланс ликвидности», как формулирует проблему ЦБ.
- Поэтому ведомство Набиуллиной уже спешит на помощь: оно напечатает 1,5 трлн руб., чтобы пополнить ликвидность банков. Для финансирования бюджета эти деньги будут не нужны: Минфин почти выполнил план на четвертый квартал и занял с 1 октября по 3 ноября 1,9 трлн руб. из 2 трлн, которые были запланированы. Поэтому 1,4 трлн руб. осядут у банков и будут пущены в экономику. Это может негативно отразиться на курсе рубля.
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