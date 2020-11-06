Набиуллина запускает «печатный станок». Банкам нужно еще 1,5 трлн рублей 438 0 Экономика

Центробанк поддался соблазну легких решений и запустил «печатный станок» всего месяц назад. В октябре для госбанков было напечатано около 630 млрд руб., которые они вложили в государственный долг. Всего ЦБ обещал предоставить 1 трлн, то есть оставалось напечатать 370 млрд до конца года. Но 9 ноября ведомство Эльвиры Набиуллиной решило предложить банкам на триллион больше – 1,5 трлн руб. Эти деньги понадобятся кредитным организациям уже в декабре, когда они столкнутся с нехваткой средств на балансах. Таким образом, теперь ЦБ спасает не федеральный бюджет от дефицита, а госбанки от недостатка рублей.