Завершение «Северного потока-2» отложили на полгода 227 0 Экономика

Завершение строительства 160-километрового участка трубопровода «Северный поток-2» снова откладывается. Дочка «Газпрома» – компания Nord Stream 2 AG сообщила, что укладка двух ниток в исключительной зоне Дании продлится до конца сентября 2021 года, передает «Интерфакс». До этого крайним сроком запуска проекта назывался апрель этого года.