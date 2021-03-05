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Завершение «Северного потока-2» отложили на полгода

5 Марта 2021 227 0 Экономика
Завершение «Северного потока-2» отложили на полгода

Завершение строительства 160-километрового участка трубопровода «Северный поток-2» снова откладывается. Дочка «Газпрома» – компания Nord Stream 2 AG сообщила, что укладка двух ниток в исключительной зоне Дании продлится до конца сентября 2021 года, передает «Интерфакс». До этого крайним сроком запуска проекта назывался апрель этого года.

Сроки окончания работ снова переносятся

  • Швейцарская «дочка» «Газпрома» – компания Nord Stream 2 AG уведомила Морское управления Дании (DMA) о том, что будет вести работы по укладке двух ниток трубопровода «Северный поток-2» до сентября 2021 года. Об этом пишет «Интерфакс», отмечая, что в февральском уведомлении окончание работ было запланировано на конец апреля.
  • Ранее зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов советовал «не заострять внимание на конкретно сроках завершения строительства и запуска проекта». По его словам, для российской газовой монополии важен запуск самого проекта, а сроки зависят от многих факторов, в том числе от погодных условий. Садыгов подчеркнул: «Точных дат нет».
  • Вместе с тем сроки реализации проекта сдвигаются одновременно с тем, как от «Северного потока-2» отказываются европейские компании – от инженеров до страховщиков, а сенаторы в США призывают ввести «быстро и в полной мере» санкции против компаний, которые продолжают участвовать в строительстве.
  • Последнее письмо, которое сенаторы написали президенту Джо Байдену, датировано 3 марта. В нем отмечается, что «строительство проекта продолжается», несмотря на то, что есть «публично доступная» информация о судах и компаниях, вовлеченных в проект. Сенаторы также назвали список Госдепа, в котором перечислялись участники строительства, «полностью неадекватным».
  • Госдеп 19 февраля упомянул в своем докладе судно «Фортуна», но не указал все суда, участвующие в прокладке трубопровода. Между тем правительство ФРГ обсуждает с администрацией Байдена компромисс – США должны отказаться от санкций против «Северного потока-2» и получить взамен терминалы для американского СПГ и инвестиции в инфраструктуру на Украине.

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  • Но европейские компании ход переговоров не особо воодушевляет. Из проекта продолжают выходить партнеры: последним вышла страховая группа Munich Re, а до этого швейцарская Zurich Insurance Group, норвежская сертификационная и классификационная компания Det Norske Veritas и датская инжиниринговая корпорация Ramboll.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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