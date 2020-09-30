Запад ударил по авиастроению России. Поставок комплектующих не будет 330 0 Экономика

Российские чиновники пожаловались на отказ западных компаний поставлять России готовые системы для гражданских самолетов. В этом Минпромторг увидел решение Запада остановить российское авиастроение. Чтобы заместить импорт для Sukhoi Superjet 100, Объединенной авиастроительной корпорации потребуется 120-130 млрд руб. Эта сумма равняется стоимости разработки нового самолета.