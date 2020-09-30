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Запад ударил по авиастроению России. Поставок комплектующих не будет

30 Сентября 2020 330 0 Экономика
Запад ударил по авиастроению России. Поставок комплектующих не будет

Российские чиновники пожаловались на отказ западных компаний поставлять России готовые системы для гражданских самолетов. В этом Минпромторг увидел решение Запада остановить российское авиастроение. Чтобы заместить импорт для Sukhoi Superjet 100, Объединенной авиастроительной корпорации потребуется 120-130 млрд руб. Эта сумма равняется стоимости разработки нового самолета.

Микроэлектроника стала вопросом «безопасности и суверенитета»

  • Западные поставщики готовых систем для российских гражданских самолетов проинформировали ОАК о прекращении сотрудничества. Об этом заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак на форуме «Микроэлектроника-2020». По его словам, кто-то сделал это гласно, кто-то нет, однако «ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут», цитирует чиновника Интерфакс.
  • Такое решение удивило ОАК и Минпромторг, поскольку разрыв отношений произошел без введения новых санкций. Но в правительстве считают, что это не случайно – абстрактный Запад намерен «остановить наше гражданское авиастроение». Поэтому чиновники призывают готовиться к ограничению поставок микроэлектроники. Для этого России надо срочно создавать собственную радиоэлектронную промышленность.
  • Масштабный проект перехода на отечественную технику лоббирует «Ростех». Его стоимость – а в современной России сначала идут цифры, потом конкретные цели – достигает 798 млрд руб., а целью является создание в России микроэлектронной промышленности, которая, впрочем, согласно плану, в 2025 году будет соответствовать техническому поколению электроники 2015 года. Более того, даже для этого и за гигантские деньги из бюджета Россия вряд ли достигнет поставленной цели, так как у страны нет ни необходимого оборудования, ни достаточного количества специалистов.
  • Замена микроэлектроники в гражданском лайнере Sujhoi Superjet 100, который на 70% собран из импортных компонентов, обойдется в 120-130 млрд руб. Эта сумма сопоставима с расходами на разработку нового самолета, а учитывая коммерческий провал модели, от которой отказался весь мир, не выглядит разумной инвестицией.
  • Но чиновники убеждают, что микроэлектроника на SSJ-100 – это «вопрос безопасности и суверенитета». Почему тогда это не принималось во внимание при разработке лайнера, остается непонятно. Правда, из-за отказа западных компаний работать с Россией страдают и другие проекты, например, среднемагистральный самолет МС-21 – из-за санкций он не может получить композиционные материалы. Проблема же заключается в том, что авиационная промышленность сегодня – это прежде всего глобальная кооперация и сотрудничество сотен компаний в разных уголках земного шара. Создать собственную отрасль в полной изоляции от мира и под санкциями – идея утопическая и бессмысленная, но вполне пригодная для осваивания бюджетов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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