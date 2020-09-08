Нет импортной электронике. За 800 млрд рублей власти избавят россиян от импорта 156 1 Экономика

Власти задумали массово перевести россиян на отечественную технику, а госкорпорация «Ростех» разработала для этого план развития микроэлектронной промышленности. В частности предлагается производить нанометровые процессоры, накопители памяти и прочие критические компоненты. Стоимость реализации идеи, по информации «Ведомостей», составит 798 млрд руб.