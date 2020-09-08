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Нет импортной электронике. За 800 млрд рублей власти избавят россиян от импорта
8 Сентября 2020 156 1 Экономика
Власти задумали массово перевести россиян на отечественную технику, а госкорпорация «Ростех» разработала для этого план развития микроэлектронной промышленности. В частности предлагается производить нанометровые процессоры, накопители памяти и прочие критические компоненты. Стоимость реализации идеи, по информации «Ведомостей», составит 798 млрд руб.
Старые технологии для глобального лидерства
- Госкорпорация «Ростех» подготовила дорожную карту по развитию микроэлектронной промышленности и отправила ее в правительство, пишут «Ведомости». Стоимость плана оценивается в 798 млрд руб. Предполагается, что почти вся сумма поступит из бюджета, а именно 615 млрд руб. Собственные вложения «Ростеха» составят 30 млрд, а 106 млрд привлекут из «внебюджетных источников».
- Цель программы – производство к 2024 году чипов с топологическими нормами 65 (55) нм, 28 нм, 14 нм. Процессоры 14 нм используются в iPhone 6s, которые вышли на рынок в 2015 году. Также планируется производить чипы памяти для твердотельных накопителей в 96 слоев и техпроцессом 25-30 нм.
- Покупать оборудование для производства у иностранных компаний «Ростех» не собирается. Все компоненты будут производиться на мощностях дочерних предприятий. Продукция также будет предназначаться в основном для внутреннего рынка. В 2024 году продажи должны достигнуть 466 млрд руб. Экспорт составит всего до 20 млрд руб. и 43,8 млрд через десять лет.
- В целом планы «Ростеха» распространяются до 2030 года. Корпорация призвана правительством обеспечить России «глобальное технологическое лидерство». К 2030 году российский рынок электроники должен на 60% состоять из отечественных товаров. Это касается и телефонов, и телевизоров, и радио, и специальных устройств, а также профессиональной техники. При этом объемы производства электроники в России должны вырасти с 1,868 до 5,22 трлн руб., а доля гражданской продукции должна увеличиться с 50,3% до 87,9%. Сейчас доля отечественной электроники не превышает 31%.
- В 2020-21 годах продукцию отечественного производства будут продвигать на рынке за счет нацпроектов, в 2022-25 годах запланирован выход на международные рынки, а после 2025 года Россия должна выйти на лидирующие позиции и добиться глобального технологического лидерства, утроив экспорт до 12 млрд долларов в год.
- Однако специалисты говорят, что продукция, выполненная по нормам 14 нм, выпускается в мире с 2015 года и к 2025 году эта технология будет устаревшей. Более того, новейшие технологии нельзя освоить самостоятельно, без международной кооперации. В России, к примеру, нет не только современного оборудования для производства таких чипов, но и специалистов.
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Ну наделают...