За рекордный убыток руководство «Газпрома» выплатило себе 1 млрд руб. 399 0 Экономика

Убыток газовой монополии за первое полугодие 2020 года впервые в истории составил 276,98 млрд руб. Еще год назад компания заработала прибыль 371,1 млрд руб. Выручка газового гиганта обрушилась на 26%, до 1,88 трлн руб. Из них себестоимость продаж – 1,24 трлн руб. На этом фоне, согласно отчету компании, доходы членов правления монополии выросли на 33%, до 1,055 млрд руб. Для сравнения: дивиденды в бюджет России за весь 2019 год были на уровне 360,8 млрд руб.