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За рекордный убыток руководство «Газпрома» выплатило себе 1 млрд руб.
13 Августа 2020 399 0 Экономика
Убыток газовой монополии за первое полугодие 2020 года впервые в истории составил 276,98 млрд руб. Еще год назад компания заработала прибыль 371,1 млрд руб. Выручка газового гиганта обрушилась на 26%, до 1,88 трлн руб. Из них себестоимость продаж – 1,24 трлн руб. На этом фоне, согласно отчету компании, доходы членов правления монополии выросли на 33%, до 1,055 млрд руб. Для сравнения: дивиденды в бюджет России за весь 2019 год были на уровне 360,8 млрд руб.
Выплаты растут, доходы падают
- Ситуация вокруг газовой монополии в 2020 году складываются неблагоприятно: в первом полугодии экспорт газа в Европу обрушился на 18%, до 78,9 млрд кубометров против 96,4 млрд за тот же период 2019 года. Это следует из отчета компании по российским стандартам бухучета, сообщает ТАСС.
- Поставки в Западную Европу упали на 17% (до 60 млрд кубомтеров), в Турцию – в 1,7 раза (до 4,7 млрд кубометров). Германия снизила закупки на 25% (до 20,1 млрд кубометров), Италия на 14,6% (до 9,9 млрд), Австрия на 10% (до 6,6 млрд), Франция на 12% (5,7 млрд). В Центральную Европу поставки сократились на 15% (до 17,7 млрд).
- Экспорт в Китай составил всего 1,57 млрд кубометров за 6 месяцев (на 40% меньше от потенциала «Силы Сибири»), в страны СНГ он упал на 15,8%, до 14,73 млрд. Белоруссия сократила закупки на 5% (до 9,06 млрд).
- В этой статистике не указывается, что монополия начала продавать газ в Европу ниже точки рентабельности – в июне это было 94 доллара за тысячу кубометров, а в июле – 82 доллара. При этом рентабельными поставки становятся только при цене 100 долларов. Они учитывают стоимость добычи – 13 долларов, транспортировку по России – 27 долларов, НДПИ – 14 долларов, таможенную пошлину в 30%, транспортировку по Европе – 20 долларов. В июле каждая тысяча кубометров приносила убыток в 17 долларов.
- По итогам года дефицит бюджета компании может достигнуть 10 млрд долларов. Есть вероятность того, что монополия не сможет выплатить в бюджет 40% от своей прибыли в качестве дивидендов, из-за чего пострадает бюджет России. В успешном 2019 году «Газпром» заплатил в бюджет 360,8 млрд руб., в этом сами выплаты под вопросом.
- Но все это никак не сказывается на доходах правления. Это единственная статья бюджета монополии, которая выросла за полгода, причем на 33%. Алексей Миллер и 14 человек его заместителей и членов правления получили за оперативное управление компаний 1,055 млрд руб., что и отразили в отчете.
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