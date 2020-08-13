Китай отказался от «Силы Сибири». Своего газа достаточно 1844 1 Экономика

Президент Владимир Путин помпезно открыл газопровод «Сила Сибири» в декабре 2019 года, а за два месяца до этого поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру начать проектировать второй газопровод «Силу Сибири-2» через Монголию в Китай. Вероятно, в Монголии будут рады поставкам российского газа, но китайским партнерам они не нужны – Пекин отказывается от трубопроводного газа, увеличивает собственную добычу и наращивает поставки СПГ.