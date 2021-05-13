Не повышать цены на продукты до выборов просят поставщиков 343 0 Экономика

Крупная торговая сеть «Лента» после заявления премьера Михаила Мишустина о «жадности» предпринимателей, из-за которой растут цены на продукты питания, попросила своих поставщиков воздержаться от повышения цен до сентября. Цены не должны расти на мясо, рыбу, масло, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, макароны и картофель. Поставщики не могут сдерживать рост цен и угрожают вывести продукты из ассортимента.