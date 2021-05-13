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Не повышать цены на продукты до выборов просят поставщиков

13 Мая 2021 343 0 Экономика
Не повышать цены на продукты до выборов просят поставщиков

Крупная торговая сеть «Лента» после заявления премьера Михаила Мишустина о «жадности» предпринимателей, из-за которой растут цены на продукты питания, попросила своих поставщиков воздержаться от повышения цен до сентября. Цены не должны расти на мясо, рыбу, масло, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, макароны и картофель. Поставщики не могут сдерживать рост цен и угрожают вывести продукты из ассортимента.

«Негласная» заморозка

  • Крупные торговые сети просят поставщиков продуктов не повышать цены до сентября, когда в стране пройдут выборы в парламент. Об этом из письма директора по стратегии и развитию закупок «Ленты» узнал «Коммерсант». «Негласная» заморозка должна коснуться социально значимых продуктов: мяса, рыбы, хлеба, макарон, картофеля, круп, сахара, соли, чая, масла и молока.
  • Директор по стратегии и развитию «Ленты» пишет, что цены на эти продукты растут и вызывают «обеспокоенность госорганов». Ритейлер, в свою очередь, осознает «ответственность бизнеса» и будет удерживать цены. Если же поставщики объявят о повышении цен, об этом ритейлер доложит компетентным органам.
  • Зампред правления «Руспродсоюза», в который входят «Макфа», «Царицыно», Beluga Group и другие, Дмитрий Леонов говорит, что другие ритейлеры присылали подобные письма. Однако, по его словам, производители сталкиваются с ростом издержек от ингредиентов до упаковки и не могут сдерживать отпускные цены. Часть поставщиков требуют либо пересмотреть цены, либо вывести товар из ассортимента.
  • Росстат, тем временем, сообщает о замедлении продовольственной инфляции с 8,25% годовых в марте до 7,12% в апреле. Но это общая картина. Отдельные же продукты дорожают довольно сильно: хлеб на 8,1%, крупы – на 12,4%, мясо курицы – на 15,1%, рыба – на 11,4%, яйца – на 31%, сахар – на 40,2%.

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  • Цены на продовольствие растут во всем мире. По данным ФАО – Сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН, 90 наименований продовольственных товаров подорожали на 31% – до максимума с 2011 года. По мнению экспертов Deutsche Bank, подорожание еды может привести к волне революций, которая прокатится по миру, как это было в 2011 году.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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