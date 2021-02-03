В России появится «налог на воду». Маркировка питьевой воды заработает в мае 496 1 Экономика

Программа обязательной маркировки всех без исключения товаров должна завершиться в 2024 году. На текущий момент маркируются табак, молочная продукция, обувь, мех и лекарства. На очереди стоят питьевая вода, пиво и слабоалкогольные напитки. С 1 мая, как пишет ТАСС, по указу президента Владимира Путина стартует первый этап регистрации производителей и импортеров в системе. Сама система принадлежит Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является продуктом частно-государственного партнерства. ЦРПТ будет получать по 50 копеек с каждой бутылки воды, однако расходы на маркировку будут выше, что повлечет увеличение стоимости продукции в рознице, предупреждают эксперты.