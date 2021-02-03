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В России появится «налог на воду». Маркировка питьевой воды заработает в мае
3 Февраля 2021 496 1 Экономика
Программа обязательной маркировки всех без исключения товаров должна завершиться в 2024 году. На текущий момент маркируются табак, молочная продукция, обувь, мех и лекарства. На очереди стоят питьевая вода, пиво и слабоалкогольные напитки. С 1 мая, как пишет ТАСС, по указу президента Владимира Путина стартует первый этап регистрации производителей и импортеров в системе. Сама система принадлежит Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является продуктом частно-государственного партнерства. ЦРПТ будет получать по 50 копеек с каждой бутылки воды, однако расходы на маркировку будут выше, что повлечет увеличение стоимости продукции в рознице, предупреждают эксперты.
По 50 копеек за бутылку
- С 1 мая 2021 года в России стартует регистрация производителей и импортеров питьевой воды, пива и слабоалкогольной продукции в системе маркировки, пишет ТАСС. На втором этапе, который начнется 1 сентября, будет проведена обязательная идентификация минеральной воды. С 1 декабря 2021 года маркировка станет обязательной для всей питьевой продукции.
- Санкционировал маркировку президент Владимир Путин, который в октябре 2020 года подписал соответствующий указ. Вслед за этим оператор маркировки – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который принадлежит, по данным РБК, госкорпорации «Ростех», миллиардеру Алишеру Усманову (доля 50%) и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому, разработал дорожную карту.
- По словам заместителя генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупова, которого цитирует ТАСС, в системе маркировки «Честный знак» зарегистрированы 2 426 компаний, из которых 195 производителей и импортеров воды. С апреля 2020 года ЦРПТ выдал более 492 тыс. кодов маркировки и успешно протестировал цепочку движения продукции от производства до продажи в магазинах.
- Коды маркировки будут печататься на всех видах упаковок, в том числе на крышках и этикетках. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев называет маркировку «косвенным налогообложением». Также стоит отметить передачу функций государства «частно-государственному партнерству» – частично система маркировки берет на себя функции Федеральной налоговой службы.
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- Код маркировки стоит 50 копеек без НДС. Но производители должны потратиться на оборудование и расходные материалы. При этом цены сильно зависят от поставщиков. Маркировку также сравнивают с системой «Платон», которая не привела к отмене транспортного налога, но стала «двойным» налогообложением. Основной целью маркировки объявлена борьба с контрафактом в интересах потребителей. Но сами потребители запрос на это никогда не предъявляли. Более того, вся система в конечном итоге будет бить по карману россиян и приведет к еще большему подорожанию продуктов.
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Полностью согласен с Владимир Владимирычем в этом вопросе. Все правильно делает! Готов поддержать и этот налог, чтобы у Алишера Бурхановича яхта стала еще более лучшей на зависть всему миру. Горжусь Россией!