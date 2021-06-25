Ученые обнаружили новый вид человека

«Человек-дракон» заявлен как новый вид человека после анализа черепа, найденного в Китае. Исследователи говорят, что окаменелость может представлять ближайшего родственника Homo sapiens.

В пятницу ученые заявили, что большой окаменелый череп, обнаруженный в Китае в 1933 году, может быть новым видом древнего человека. Возраст черепа, обнаруженного в Харбине, составляет не менее 146 000 лет, и группа международных исследователей, на основе филогенетического анализа, предполагает, что он представляет собой «новую родственную линию Homo sapiens».

Массивный размер хорошо сохранившегося артефакта и большая емкость черепа попадают в диапазон современных людей, но сочетаются с «мозаикой примитивных и производных символов».

«Он отличается от всех других названных видов Homo тем, что сочетает в себе такие черты, как длинный и низкий свод черепа, широкое и низкое лицо, большие и почти квадратные орбиты, слегка изогнутый, но сильно развитый надглазничный торс, плоские и низкие скулы с неглубокой ямкой и мелкое небо с толстой альвеолярной костью, поддерживающей очень большие коренные зубы», - заявила группа, отметив, что череп «продвигает» человеческое понимание нескольких других менее полных окаменелостей из Китая в конце среднего плейстоцена, которые были интерпретированы как локальные «промежуточные звенья эволюции» между Homo erectus и Homo sapiens.

При ближайшем рассмотрении ученые обнаружили, что череп Харбина и другие окаменелости человека эпохи среднего плейстоцена из Китая сформировали «третью восточноазиатскую линию, которая является частью сестринской группы линии передачи H. sapiens».

«Наш анализ таких морфологически отличительных архаических человеческих родословных из Азии, Европы и Африки предполагает, что диверсификация рода Homo могла иметь гораздо более глубокие временные рамки, чем предполагалось ранее», - добавили ученые. «Симпатрическая изоляция небольших популяций в сочетании со стохастическим расселением на большие расстояния - лучшая биогеографическая модель для интерпретации эволюции рода Homo».

По их словам, череп Харбина имеет родственные связи с денисовской нижней челюстью Сяхэ провинции Ганьсу, пишет FoxNews.