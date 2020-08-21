«Турецкий поток» останется пустым. Эрдоган нашел газ в Черном море 134 0 Экономика

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил об открытии новой эпохи в энергетической истории Турции – на шельфе Черного моря обнаружены запасы углеводородов. «Радостной новостью» Эрдоган поделился на фоне отказа от российского газа, валютного кризиса и исчерпания золотовалютных резервов страны. Индекс Borsa Istanbul 100 подсочил на словах Эрдогана более чем на 3%, акции нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний пошли резко в рост.