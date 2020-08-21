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«Турецкий поток» останется пустым. Эрдоган нашел газ в Черном море
21 Августа 2020 134 0 Экономика
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил об открытии новой эпохи в энергетической истории Турции – на шельфе Черного моря обнаружены запасы углеводородов. «Радостной новостью» Эрдоган поделился на фоне отказа от российского газа, валютного кризиса и исчерпания золотовалютных резервов страны. Индекс Borsa Istanbul 100 подсочил на словах Эрдогана более чем на 3%, акции нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний пошли резко в рост.
Плохая новость для России
- Месяц назад Турция приступила к разведочному бурению в Черном море в зоне Tuna-1, пишет Bloomberg. Первый результат не заставил себя долго ждать – бурильщики обнаружили месторождение углеводородов, по всей видимости, природного газа. Пока ни объем запасов, ни глубина их залегания, ни себестоимость и технические возможности извлечения не известны.
- Но это не мешает президенту Эрдогану делать громкие заявления, а инвесторам нести деньги на биржу и вкладывать в Turkiye Petrol Rafinerileri AS (Tupras), которая подорожала на 7,6%, и в Petkim Petrokimya Holding AS, акции которой выросли на 9,9%.
- Дело в том, что Турция тратит на импорт энергоносителей до 35-50 млрд долларов в год. Это большие деньги, а с учетом валютного кризиса и опустошения резервов страна просто не может позволить себе покупать иностранные углеводороды.
- Так, например, Анкара отказалась от «Турецкого потока» и российского газа, стоившего стране 228 долларов за тысячу кубометров, тогда как в Европе он продается по 82 доллара. Турция перешла на более дешевый газ из Азербайджана. Но любая зависимость от партнеров для Анкары не очень комфортна.
- Однако газ в Черном море обнаруживали многократно, вот только речь всегда шла о небольших объемах. Поэтому Турции нужно действительно крупное месторождение, чтобы произошел перелом в ее зависимости от импорта, говорит стратеги по развивающимся рынкам Bluebay Asset Managment Тимоти Эш.
- Известно, что у Румынии на шельфе Черного моря так и не состоялся крупный глубоководный проект, который 8 лет назад анонсировала OMV Petrom. «Роснефть» тоже ничего не нашла на российской части Черного моря. Однако, по словам главы Merkel Energy Кристофа Меркеля, если Турция все же открыла крупное месторождение, «Турецкий поток» останется пустым.
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