Турция потребовала скидку на российский газ. У страны нет денег 0 Экономика

Турция передумала отказываться от российского газа, но возобновит его закупку в контрактном объеме, только если Москва даст скидку. Сейчас газ из России обходится Турции более чем в 200 долларов за тысячу кубометров, тогда как СПГ из США, Катара, Алжира и Нигерии стоит в среднем до 100 долларов за тот же объем. Свои требования по цене турецкая сторона уже предъявила «Газпрому» и ведет с ним переговоры. Они проходят на фоне открытия Турцией крупного газового месторождения и тяжелейшего валютного кризиса в стране.