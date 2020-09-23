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Турция потребовала скидку на российский газ. У страны нет денег
23 Сентября 2020 0 Экономика
Турция передумала отказываться от российского газа, но возобновит его закупку в контрактном объеме, только если Москва даст скидку. Сейчас газ из России обходится Турции более чем в 200 долларов за тысячу кубометров, тогда как СПГ из США, Катара, Алжира и Нигерии стоит в среднем до 100 долларов за тот же объем. Свои требования по цене турецкая сторона уже предъявила «Газпрому» и ведет с ним переговоры. Они проходят на фоне открытия Турцией крупного газового месторождения и тяжелейшего валютного кризиса в стране.
Скидка для загибающегося клиента
- Турция собралась пересмотреть долгосрочные контракты с Россией, Ираном и Азербайджаном на поставку трубопроводного газа. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез. По его словам, контракты подписывались много лет назад и предполагают пересмотр цен. Турецкое правительство инициировало соответствующие переговоры со всеми поставщиками газа в республику.
- Серьезным козырем в рукаве правительства будет недавно открытое месторождение газа в Черном море объемом 320 млрд кубометров, которое позволит Турции начать собственную добычу и снизить тарифы на газ, а также уменьшить расходы на импорт. Однако Фатих Денмез исключил полную приостановку импорта в ближайшей перспективе. Все будет зависеть от того, откроет ли Турция другие месторождения.
- Для «Газпрома» Турция до 2020 года была вторым по важности рынком. В 2019 году монополия поставила турецким партнерам 15,5 млрд кубометров, но в первом полугодии текущего года снизила поставки в 1,7 раза, до 4,733 млрд. В мае «Газпрому» пришлось закрыть «Голубой поток» на профилактику, а в июне – «Турецкий поток». На месяц Турция прекратила закупки газа у России, но возобновила их в июле, импортировав 364 млн кубометров газа.
- Россия поставляет газ по долгосрочному контракту, который предполагает привязку к нефтяным ценам и изменение стоимости газа с задержкой в 9 месяцев. Когда нефтяные цены упали до 20 долларов за баррель, цена на трубопроводный российский газ для Турции оставалась высокой, а цена СПГ на спотовом рынке падала до 15 долларов за тысячу кубометров. В итоге Турция заменила 40% импорта газа с помощью СПГ. При этом цены на российский газ для турецкого рынка упадут ниже 100 долларов в январе-феврале 2021 года.
- Но Турция не собирается ждать до января – страна погрузилась в валютный кризис, и испытывает нехватку долларов. Текущий год республика начала с активами в 74 млрд долларов, а сейчас золотовалютные резервы опустились до 44,9 млрд долларов, из которых 44 млрд приходятся на резервы коммерческих банков. Таким образом, у турецких властей не осталось долларов. Агентство Moody's прогнозирует, что страну ждет масштабный кризис платежного баланса – доходы от экспорта не покрывают расходы на импорт. Только в июле дефицит торгового и платежного баланса достиг 1,85 млрд долларов. Иначе говоря, вскоре Турции просто нечем будет платить за российский газ.
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