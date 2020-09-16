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Турция не смогла без российского газа. Один из «потоков» внезапно ожил
16 Сентября 2020 2184 0 Экономика
Турция заставила «Газпром» понервничать – в мае на техническую профилактику ушел «Голубой поток», а в июне – «Турецкий». Два газопровода, каждый мощностью 16 млрд кубометров в год, перестали прокачивать топливо на турецкий рынок. Пауза длилась целый месяц, но в июле один из газопроводов все-таки «ожил». Россия продала по нему 364 млн кубометров газа.
Турция выжидает низкие цены
- Турция сообщила России сразу две новости – хорошую и плохую. Хорошая заключается в том, что один из двух газопроводов – «Голубой поток» мощностью 16 млрд кубометров – снова заработал в июле, после того как в мае был отключен и ушел на профилактику.
- Плохая же новость состоит в том, что Турция загрузила его минимально – на 364 млн кубометров, или 27% мощности. Общие поставки оказались на уровне мая (342 млн кубометров) и в 7 раз меньше, чем в январе 2020 года (2,254 млрд кубометров).
- Из этого следует, что Турция по-прежнему сокращает закупки российского газа после полной остановки импорта в июне, когда второй газопровод – «Турецкий поток» – тоже встал на «профилактику» (он, кстати, до сих пор не работает, хотя и был торжественно открыт в январе 2020 года Путиным и Эрдоганом).
- В таком подходе видится осознанная стратегия турецких властей. Долгосрочные контракты с «Газпромом» составлены так, что цена в них привязана к ценам на нефть с задержкой в 9 месяцев. Соответственно, нефтяные цены в 20 долларов за баррель, которые были в апреле, отразятся на газовых контрактах в декабре. Сейчас же стоимость 1 тыс. кубометров превышает 200 долларов, тогда как стоимость СПГ в мае-июне доходила до 15 долларов за тысячу кубометров. Ожидается, что цена для Турции упадет до 100 долларов и будет на грани рентабельности для самого «Газпрома».
- Это значит, что Турция продолжит сокращать импорт российского газа до приемлемых цен в начале зимы. Впрочем, это не так уж сложно сделать – страна успешно заменила топливо из России на СПГ из Катара, Алжира, Нигерии и США, на которые теперь приходится 40% импорта. Также Турция нарастила импорт трубопроводного газа из Ирана и Азербайджана до 26 млрд кубометров. В самом «Газпроме» тоже рассчитывают, что экспорт в Турцию, второй крупнейший рынок для монополии после Германии, возобновится к концу года.
- В августе также произошло знаменательное событие – Анкара получила серьезный козырь на переговорах с «Газпромом». Президент Реджеп Эрдоган объявил об открытии нового газового месторождения на шельфе Черного моря. Размер нового месторождения – 320 млрд кубометров. Добыча на нем начнется не раньше 2023 года, а на полную мощность он выйдет к 2030 году. После выхода на предельный объем добычи месторождение будет давать 10-15 млрд кубометров газа в год в течение 10-15 лет. Это сократит потребность Турции в импортном газе, которая сейчас составляет 47-49 млрд кубометров в год. «Газпрому» уступить в цене и уменьшить объемы экспорта.
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