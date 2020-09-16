Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
16 СЕН, 12:58 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

16 СЕН, 12:58 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Турция не смогла без российского газа. Один из «потоков» внезапно ожил

16 Сентября 2020 2184 0 Экономика
Турция не смогла без российского газа. Один из «потоков» внезапно ожил

Турция заставила «Газпром» понервничать – в мае на техническую профилактику ушел «Голубой поток», а в июне – «Турецкий». Два газопровода, каждый мощностью 16 млрд кубометров в год, перестали прокачивать топливо на турецкий рынок. Пауза длилась целый месяц, но в июле один из газопроводов все-таки «ожил». Россия продала по нему 364 млн кубометров газа.

Турция выжидает низкие цены

  • Турция сообщила России сразу две новости – хорошую и плохую. Хорошая заключается в том, что один из двух газопроводов – «Голубой поток» мощностью 16 млрд кубометров – снова заработал в июле, после того как в мае был отключен и ушел на профилактику.
  • Плохая же новость состоит в том, что Турция загрузила его минимально – на 364 млн кубометров, или 27% мощности. Общие поставки оказались на уровне мая (342 млн кубометров) и в 7 раз меньше, чем в январе 2020 года (2,254 млрд кубометров).
  • Из этого следует, что Турция по-прежнему сокращает закупки российского газа после полной остановки импорта в июне, когда второй газопровод – «Турецкий поток» – тоже встал на «профилактику» (он, кстати, до сих пор не работает, хотя и был торжественно открыт в январе 2020 года Путиным и Эрдоганом).
  • В таком подходе видится осознанная стратегия турецких властей. Долгосрочные контракты с «Газпромом» составлены так, что цена в них привязана к ценам на нефть с задержкой в 9 месяцев. Соответственно, нефтяные цены в 20 долларов за баррель, которые были в апреле, отразятся на газовых контрактах в декабре. Сейчас же стоимость 1 тыс. кубометров превышает 200 долларов, тогда как стоимость СПГ в мае-июне доходила до 15 долларов за тысячу кубометров. Ожидается, что цена для Турции упадет до 100 долларов и будет на грани рентабельности для самого «Газпрома».
  • Это значит, что Турция продолжит сокращать импорт российского газа до приемлемых цен в начале зимы. Впрочем, это не так уж сложно сделать – страна успешно заменила топливо из России на СПГ из Катара, Алжира, Нигерии и США, на которые теперь приходится 40% импорта. Также Турция нарастила импорт трубопроводного газа из Ирана и Азербайджана до 26 млрд кубометров. В самом «Газпроме» тоже рассчитывают, что экспорт в Турцию, второй крупнейший рынок для монополии после Германии, возобновится к концу года.
  • В августе также произошло знаменательное событие – Анкара получила серьезный козырь на переговорах с «Газпромом». Президент Реджеп Эрдоган объявил об открытии нового газового месторождения на шельфе Черного моря. Размер нового месторождения – 320 млрд кубометров. Добыча на нем начнется не раньше 2023 года, а на полную мощность он выйдет к 2030 году. После выхода на предельный объем добычи месторождение будет давать 10-15 млрд кубометров газа в год в течение 10-15 лет. Это сократит потребность Турции в импортном газе, которая сейчас составляет 47-49 млрд кубометров в год. «Газпрому» уступить в цене и уменьшить объемы экспорта.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Власти «секретно» повышают налоги. Решение примут уже сегодня

Власти «секретно» повышают налоги. Решение примут уже сегодня
Экономика

Минфин нашел крайних. За пандемию заплатит одна категория граждан

Минфин нашел крайних. За пандемию заплатит одна категория граждан
Экономика

Россия погрязнет в долгах уже через три года

Россия погрязнет в долгах уже через три года
Экономика

Налоговая установила тотальный контроль за товарами

Налоговая установила тотальный контроль за товарами
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020

В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020

На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России

На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России

Новости дня

12:21 За сутки в России выявлено 5670 случаев инфицирования коронавирусом За сутки в России выявлено 5670 случаев инфицирования коронавирусом
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:01 Россия указала ЕС на нестыковки в версии отравления Навального Россия указала ЕС на нестыковки в версии отравления Навального
10:26 В ходе тестирования вакцины "Спутник V" нельзя планировать детей, курить и пить алкоголь В ходе тестирования вакцины "Спутник V" нельзя планировать детей, курить и пить алкоголь
10:08 Япония будет развивать отношения с Россией Япония будет развивать отношения с Россией
09:44 Минфин хочет повысить акцизы на сигареты Минфин хочет повысить акцизы на сигареты
15 СЕН, 19:02 Президент Австрии выступил против остановки СП-2 Президент Австрии выступил против остановки СП-2
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
15 СЕН, 18:06 МИД РФ не подтверждает заявление о готовности всех сторон к "нормандскому саммиту" МИД РФ не подтверждает заявление о готовности всех сторон к "нормандскому саммиту"

Узнай, страна!

15 СЕН, 14:25 В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020 В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
15 СЕН, 13:30 На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России
15 СЕН, 12:08 В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников
14 СЕН, 18:33 В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате
14 СЕН, 18:08 В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России
14 СЕН, 17:39 В Мурманской области открыли мощный рыбоперерабатывающий завод мирового уровня В Мурманской области открыли мощный рыбоперерабатывающий завод мирового уровня
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
11 СЕН, 15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство? ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство?
11 СЕН, 14:26 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: женское предпринимательство в БРИКС заслуживает особого внимания Президент ТПП РФ Сергей Катырин: женское предпринимательство в БРИКС заслуживает особого внимания
11 СЕН, 12:23 В Свердловской области заложили новый ГОК, обеспеченный полиметаллическими рудами на 10 лет вперёд В Свердловской области заложили новый ГОК, обеспеченный полиметаллическими рудами на 10 лет вперёд
11 СЕН, 11:39 В Тверской области начали строить крупное пищевое предприятие, которое обеспечит работой 350 человек В Тверской области начали строить крупное пищевое предприятие, которое обеспечит работой 350 человек
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter