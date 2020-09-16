Турция не смогла без российского газа. Один из «потоков» внезапно ожил 2184 0 Экономика

Турция заставила «Газпром» понервничать – в мае на техническую профилактику ушел «Голубой поток», а в июне – «Турецкий». Два газопровода, каждый мощностью 16 млрд кубометров в год, перестали прокачивать топливо на турецкий рынок. Пауза длилась целый месяц, но в июле один из газопроводов все-таки «ожил». Россия продала по нему 364 млн кубометров газа.