Турция объявила бойкот российской нефти 1578 2 Экономика

Турция последовательно наносит удары по российскому энергетическому сектору. Летом республика отказалась от газа из России, которая обеспечивала в лучшие годы до трети всех потребностей Турции. Теперь после полного вытеснения России с газового рынка Турция взялась выдавливать со своего рынка российскую нефть. Крупнейший турецкий НПЗ STAR отказался от закупок российской нефти в августе.