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Турция объявила бойкот российской нефти
28 Сентября 2020 1578 2 Экономика
Турция последовательно наносит удары по российскому энергетическому сектору. Летом республика отказалась от газа из России, которая обеспечивала в лучшие годы до трети всех потребностей Турции. Теперь после полного вытеснения России с газового рынка Турция взялась выдавливать со своего рынка российскую нефть. Крупнейший турецкий НПЗ STAR отказался от закупок российской нефти в августе.
Худшее предложение из возможных
- Турция беспощадно бьет по экономическим связям с Россией. Очередной жертвой стала российская нефть. Два месяца подряд крупнейший НПЗ Турции STAR, который в 2018 году открыла азербайджанская SOCAR, отказывается от покупок нефти Urals. Вместо российской марки НПЗ импортирует похожие сорта из Ирака и Норвегии, пишет Reuters со ссылкой на трейдеров и статистику.
- Завод способен перерабатывать 210 тыс. баррелей в сутки. В прошлом году он был крупнейшим клиентом российских нефтяников. Но в августе этого года НПЗ перестал покупать у России нефть Urals. Это стало болезненным ударом для отечественных нефтяников, поскольку как раз в этот момент Россия резко сократила экспорт в Европу, вынужденная, согласно сделке ОПЕК+, убрать с рынка 2,5 млн баррелей нефти.
- Всего с начала года STAR приобрел 1,2 млн тонн российской нефти, что в пять раз меньше, чем в 2019 году. НПЗ перешел на сорт Jahan Sverdrup из Норвегии Basra из Ирака.
- По словам нефтепереработчика из средиземноморского региона, все дело в экономике – Jahan Sverdup дает больше прибыли, чем дорогой Urals. То же самое и с Basra. Он назвал Urals – худшим предложением за сопоставимые деньги среди этих сортов. Именно из-за высокой цены, которую требовали российские нефтяники, экспорт в Европу в августе обвалился на 43% относительно апреля, до 1,098 млн тонн. В июле Urals становился самым дорогим сортом в мире и стоил около 45 долларов за баррель, тогда как эталон Brent торговался по 42-43 доллара. Премия превышала 2 доллара за баррель.
- В связи с этим на юг Европы (а Турция находится в южном направлении поставок) Россия отправила из Новороссийска в 4 раза меньше, чем в кризисном апреле: 0,452 млн тонн против 1,688 млн тонн. За январь-август 2020 года России экспортировала по морю на 20,9% меньше нефти, чем за тот же период 2019 года.
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umenşite senı na 5% i vaşy neft budut pokupat.
Норм, слезем с нефтяной иглы