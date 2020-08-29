США вынуждены покупать нефть у России. Трамп объяснил почему 686 0 Экономика

США – крупнейшая нефтяная держава с объемом добычи в 12 млн баррелей в сутки. Но это отнюдь не делает страну самодостаточной. Некоторым штатам приходится закупать нефть у прямых конкурентов Америки на нефтяном рынке, например у России. По словам президента Дональда Трампа, все дело в том, что в стране не развита система трубопроводов, а их строительству препятствуют ненавистные ему демократы.