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США вынуждены покупать нефть у России. Трамп объяснил почему
29 Августа 2020 686 0 Экономика
США – крупнейшая нефтяная держава с объемом добычи в 12 млн баррелей в сутки. Но это отнюдь не делает страну самодостаточной. Некоторым штатам приходится закупать нефть у прямых конкурентов Америки на нефтяном рынке, например у России. По словам президента Дональда Трампа, все дело в том, что в стране не развита система трубопроводов, а их строительству препятствуют ненавистные ему демократы.
Вынужденные закупки у конкурента
- Президент США Дональд Трамп согласился выдвинуться на второй срок от республиканской партии и уже начал предвыборную кампанию. Сразу же полетели обвинения и упреки в сторону демократов. Очередным поводом стали высокие цены на энергию в Новой Англии – регионе США на северо-востоке. Выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, Трамп рассказал, почему так получается.
- По мнению Трампа, причина этому – действий демократов, которые вынуждают покупать нефть у России. Губернатор Нью-Гэмпшира демократ Эндрю Куомо не позволяет проложить трубопровод из Нью-Йорка, чтобы напрямую получать американские нефть и газ из нефтеносных штатов. Поэтому топливо к американским потребителям приходит из далекой России по морю.
- Статистика Федеральной таможенной службы России подтверждает слова Трампа – в 2019 году Россия экспортировала в США нефти на 2,2 млрд долларов, что в 2,4 раза было больше, чем в 2018-м. В физическом выражении это 4,7 млн тонн. Учитывая, что Россия добывала 11,3 млн баррелей в сутки, а экспортировала около 6 млн, это не так уж много за год.
- Но Министров торговли США показывает совершенно другой объем поставок – 51,5 млн баррелей (более 7 млн тонн), за которые американские покупатели заплатили 3,4 млрд долларов. Это уже более существенный размер – из 365 дней в году почти 9 дней Россия экспортировала все топливо в США.
- Расхождение в статистике ФТС и Минторга США объясняется очень просто: российское ведомство подсчитывает только прямые поставки, а американское – все поставки нефти, имеющей российское происхождение.
- До этого Трамп говорил, что именно благодаря России и президенту Владимиру Путину США удалось спасти свою нефтяную промышленность, составляющую около 10% ВВП. Трамп позвонил Путину в апреле 2020 года с просьбой подписать соглашение с Саудовской Аравии об ограничении добычи. В итоге США не участвовали в сделке, а Россия снизила добычу с 11,3 млн баррелей в сутки до 8,5 млн – минимума с 1999 года.
- Все это не мешает США считать себя энергетической сверхдержавой номер один. В рамках торговой сделки с Китае США навязали китайским партнерам покупку сырья на 52 млрд долларов. Естественно, это ограничивает долю России на китайском рынке.
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