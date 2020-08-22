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Китай переходит на нефть из США
22 Августа 2020 642 0 Экономика
США захватывают нефтяной рынок Китая, за который борются все крупнейшие производители нефти, включая Россию. Шантаж президента США Дональда Трампа сработал – в рамках «первой фазы» торговой сделки, которую страны заключили в январе, Пекин обязался купить у Америки товаров на 200 млрд долларов в течение двух лет. При этом сырья – на 52 млрд долларов. В условиях пониженного спроса американская нефть заменит российскую и саудовскую.
Закупки на 52 млрд долларов
- В сентябре Китай начнет закупать американскую нефть в рамках торговой сделки с США на 200 млрд долларов. Вашингтон продавил ее, поскольку у Америки хроническое отрицательное сальдо торговли с Китаем – США больше закупают у Китая, чем продают ему, что вынуждает, в свою очередь, больше занимать на покрытие дефицита торгового баланса.
- По информации Bloomberg, компании из КНР зафрахтовали 19 танкеров общей мощностью 37 млн баррелей для крупной перевозки нефти в США. За счет этого от трети до половины всего экспорта нефти США придется на Китай. Всего Америка экспортирует от 2,1 до 3,1 млн баррелей в сутки. Сделка с Китаем позволит поддержать производителей сланцевой нефти.
- В мае КНР уже закупила 35,2 млн баррелей у США. Это была крупнейшая поставка американской нефти в одну страну за всю историю статистики. Но сентябрьские объемы импорта в Китай могут установить новый рекорд. Всего Пекин до 2022 года должен купить у США сырья на 52 млрд долларов.
- Для импорта были зафрахтованы танкеры Unipec – трейдинговой «дочки» крупнейшего оператора НПЗ Sinopec, а также PetroChina – подразделения China National Petroleum Corp. То есть Китай использует свой флот для перевозки американской нефти.
- Весь объем топлива пойдет в стратегический резерв. Для этого в КНР заканчивают строительство нового нефтехранилища вместимостью 32 млн баррелей. Богатую нафтой, американскую нефть также будут использовать для производства бензина и продукции нефтехимии.
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