Китай переходит на нефть из США 642 0 Экономика

США захватывают нефтяной рынок Китая, за который борются все крупнейшие производители нефти, включая Россию. Шантаж президента США Дональда Трампа сработал – в рамках «первой фазы» торговой сделки, которую страны заключили в январе, Пекин обязался купить у Америки товаров на 200 млрд долларов в течение двух лет. При этом сырья – на 52 млрд долларов. В условиях пониженного спроса американская нефть заменит российскую и саудовскую.