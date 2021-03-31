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США привели войска в Европе в боеготовность. Россия стянула военных к Донбассу

31 Марта 2021 68 2 Политика
США привели войска в Европе в боеготовность. Россия стянула военных к Донбассу

Концентрация российских войск на границе с Украиной не осталась незамеченной. Европейское командование армии США повысило уровень боеготовности до максимального на фоне обострения ситуации в Донбассе, пишет The New York Times. По данным США, Москва перебросила к границе с Украиной около 4 тыс. солдат.

США готовятся к «потенциально неизбежному кризису»

  • Европейское командование армии США повысило статус готовности военных на своих базах в Европе. Как пишет The New York Times, статус был повышен из категории «возможный кризис» в категорию «потенциальный неизбежный кризис». Это стало ответом Вашингтона на возобновившиеся боевые действия в Донбассе.
  • США беспокоит стягивание российских военных к границе Украины. По данным Вашингтона, около 4 тыс. солдат были переброшены вместе с вооружением и техникой к Донбассу. Это же отмечают и высокопоставленные чиновники в Евросоюзе. Согласно информации Киева, Россия сконцентрировала военных в Ростовской, Брянской и Воронежской областях.
  • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил о размещении в приграничных областях 28 батальонных тактических групп ВС РФ. По его сведениям, в ближайшее время к месту прибудут еще 25 тактических групп. Это «создает угрозу военной безопасности государства», заявил Хомчак.
  • После его доклада Верховная Рада Украины приняла декларацию о срыве перемирия в Донбассе и одобрила закон, по которому в течение суток на службу могут быть призваны резервисты без дополнительной мобилизации.
  • Источники New York Times гадают, что может затевать президент России Владимир Путин. По словам одних, вряд ли Кремль пойдет на открытый конфликт, скорее всего, все закончится «бряцаньем оружием». Другие обеспокоены неясностью намерений Москвы и предполагают, что возможна спецоперация в Донбассе.
  • Обострение ситуации продолжается второй месяц подряд. Киев и непризнанные республики обмениваются обвинениями в подготовке провокаций. Если с июля по декабрь 2020 года, пока действовало перемирие, было убито всего 4 украинских солдата, то за два последних месяца – уже 15 солдат погибли.
  • В конце февраля Кремль признал угрозу возобновления войны. Это произошло сразу после того, как Киев ввел санкции против пророссийского политика Виктора Медведчука. 30 марта пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков отметил, что «пока не получается найти выход», говорить с Киевом «весьма сложно» и Москва надеется, что никто не пойдет на «безумие» боевых действий.

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  • Путин 30 марта провел переговоры по ситуации в Донбассе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Стороны признали безальтернативность выполнения минских соглашений, подчеркнул Песков.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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15:09 0 0
И.И..:

скорее всего это реакция на предстоящие учения НАТО - DEFENDER Europe-21, что есть взаимная демонстрация мускулов.

15:04 0 0
И.И..:

4-10 тысяч солдат, это н тот контингент который может решать тактические, а тем более стратегические задачи. фактом лишь остается то, что РФ более никто не доверяет ни в чем.

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