США привели войска в Европе в боеготовность. Россия стянула военных к Донбассу 68 2 Политика

Концентрация российских войск на границе с Украиной не осталась незамеченной. Европейское командование армии США повысило уровень боеготовности до максимального на фоне обострения ситуации в Донбассе, пишет The New York Times. По данным США, Москва перебросила к границе с Украиной около 4 тыс. солдат.