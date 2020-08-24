Навального «сослали» в Германию перед досрочными выборами президента 355 2 Политика

Главного российского оппозиционера Алексея Навального, отравленного перед перелетом из Томска в Москву, благополучно доставили в немецкую клинику «Шарите» на специальном медицинском самолете 22 августа. По информации немецкого издания ZDF, его привезли в Берлин как гостя канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Основатель фонда Cinema for Peace, организовавшего перелет Навального в Германию, Яка Бизиль заявил газете Bild, что российский политик будет недееспособен в течение нескольких месяцев, а его полное выздоровление пока под вопросом. Политологи тем временем связывают возможное отравление и высылку Навального в Германию с досрочными президентскими выборами в России – самый жесткий критик власти был опасен в этот период. В 2018 году он уже претендовал на пост президента, но был не допущен к выборам.