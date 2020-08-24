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Навального «сослали» в Германию перед досрочными выборами президента

24 Августа 2020 355 2 Политика
Навального «сослали» в Германию перед досрочными выборами президента

Главного российского оппозиционера Алексея Навального, отравленного перед перелетом из Томска в Москву, благополучно доставили в немецкую клинику «Шарите» на специальном медицинском самолете 22 августа. По информации немецкого издания ZDF, его привезли в Берлин как гостя канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Основатель фонда Cinema for Peace, организовавшего перелет Навального в Германию, Яка Бизиль заявил газете Bild, что российский политик будет недееспособен в течение нескольких месяцев, а его полное выздоровление пока под вопросом. Политологи тем временем связывают возможное отравление и высылку Навального в Германию с досрочными президентскими выборами в России – самый жесткий критик власти был опасен в этот период. В 2018 году он уже претендовал на пост президента, но был не допущен к выборам.

Мешал планам власти

  • Навальный почувствовал себя плохо при перелете из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в Омске, где политик впал в кому. В течение 36 часов его держали в больнице скорой помощи города Омска. Долгое время политика не разрешали транспортировать – Кремль не видел для этого препятствий, но призывал слушать мнение врачей. Врачи же по какой-то причине были против.
  • Однако в спасение Навального вмешались лидеры Европы – президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Прибывшие в Омск немецкие врачи заключили – Навального можно перевезти в берлинскую клинику «Шарите». Кремль сдался, поскольку риск потери Навального перевесил выгоду от его исчезновения с политической доски.
  • Сразу после отбытия Навального в Германию прокремлевские политологи заговорили о его фактической эмиграции и предстоящем кризисе несистемной оппозиции, у которой теперь нет лидера и идейного вдохновителя. Это повышает шансы власти провести Единый день голосования 13 сентября так, как нужно чиновникам в кремлевских кабинетах. Также возможны и досрочные выборы в Госдуму, которым Навальный мог сильно помешать своим «умным голосованием».
  • Политолог Андрей Серенко написал в своем телеграм-канале, что временный «уход» Навального может быть элементом «более серьезной игры». По его мнению, длительное отсутствие Навального может быть «целесообразно» с точки зрения Кремля только в связи с досрочными выборами президента России в 2021 году.
  • Политолог отмечает, что досрочные выборы могут быть как переизбранием Путина на новый срок, так и запуском операции «Преемник». «В любом случае присутствие Навального в политической игре в Москве избыточно, так как может осложнить реализацию транзитного или обнуленного сценария», – пишет Серенко. И добавляет: если эта версия верна, то главный оппозиционер с президентскими амбициями не сможет вернуться в Россию в ближайший год – полтора.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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10:12 1 0
Ivan Ivanov:

Навальный уже отработанный материал.В 2011-м он заканчивал в Йельском университете вместе с группой таких же попозиционеров спец.курсы практически "Как организовать и провести цветную революцию" по рекомендации Каспарова и пр. русофобов.Но в последнее время что-то я не вижу никакой активности у г.Навальнова в этом плане....

09:39 0 0
RuralEconomy:

Совершенно ясна следующее, - Начальный - это дорогостоящий и ценный агрегат Западных Глобалистов; российский же народ - это расходный материал российских "Скрепщиков-Патриотов".

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