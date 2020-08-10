США «поздравили» Лукашенко с победой партией нефти 647 0 Экономика

В день объявления итогов президентских выборов в Белоруссии США доставили вторую партию нефти для Минска. Согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко получил 80,23% голосов избирателей. США поставили 76 тыс. тонн нефти в порт Клайпеды, откуда они отправятся на Новополоцкий НПЗ. В день выборов Лукашенко еще раз подчеркнул – Белоруссия не должна быть зависима только от одной страны в вопросе закупок нефти и газа.