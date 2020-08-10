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США «поздравили» Лукашенко с победой партией нефти
10 Августа 2020 647 0 Экономика
В день объявления итогов президентских выборов в Белоруссии США доставили вторую партию нефти для Минска. Согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко получил 80,23% голосов избирателей. США поставили 76 тыс. тонн нефти в порт Клайпеды, откуда они отправятся на Новополоцкий НПЗ. В день выборов Лукашенко еще раз подчеркнул – Белоруссия не должна быть зависима только от одной страны в вопросе закупок нефти и газа.
Нефтяной «привет» от США
- США продолжают осваивать нефтяной рынок Белоруссии. В июне впервые в истории Минск получил партию американской нефти. Танкер с 80 тыс. тонн сорта Bakken прибыли в порт Клайпеды, а оттуда по железной дороге топливо было доставлено на белорусские НПЗ.
- Второй танкер с 76 тыс. тонн пришел в тот же порт 10 августа, в день оглашения результатов выборов в президенты Белоруссии. Нефть, которую он привез, поступит на Новополоцкий НПЗ 12-13 августа. Таким образом, США «поздравили» Лукашенко с победой.
- Вместе с тем Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для Белоруссии. В августе белорусские НПЗ рассчитывают закупить у российских нефтяных компаний 1,21 млн тонн нефти из 1,37 млн тонн, которые им необходимы. По словам пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко, 77 тыс. тонн будут поставлены железной дорогой. Этот объем придется на американский импорт.
- Всего Белоруссия планирует закупить 160 тыс. тонн – 76 тыс. у США, а 84 тыс. тонн у Азербайджана, который в 2020 году поставил уже 420 тыс. тонн.
- Вместе с тем импорт нефти из России в январе-июле 2020 года упал на 37,4% по сравнению с прошлым годом и составил 6,14 млн тонн. В первом квартале Россия ничего не поставляла Белоруссии в результате нефтяного спора: Минск отказался платить премии поставщикам нефти в связи с налоговым маневром, который лишает Минск дополнительного дохода от переработки. Москве пришлось изменить свою позицию после того, как Минск начал закупки у США, Азербайджана и Саудовской Аравии.
- США в целом нацелились оторвать Белоруссию от России и обсуждают стратегию работы с белорусскими властями, в том числе отмену санкций против Лукашенко и его режима.
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