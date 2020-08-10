«Лукашенко обезумел». Он приказал стрелять по народу 2174 3 Политика

Белоруссия взорвалась протестом после публикации данных государственного экзитпола, согласно которому Александр Лукашенко получил 79,7% голосов при явке 84,05%. Источники говорили, что Лукашенко поставил задачу сделать результаты выше, чем у Владимира Путина на голосовании по изменению конституции. Однако народ Белоруссии в это не поверил: десятки тысяч человек вышли на улицы Минска, Гомеля, Витебска и десятка других белорусских городов. Только в столице собиралось 100 тыс. человек, по которым полиция начала стрелять резиновыми пулями и бросать в толпу светошумовые гранаты. По словам политолога Глеба Павловского, надо быть совсем «обезумевшим от паники, чтобы заниматься приписками десятков процентов голосов».