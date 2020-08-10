Капитал страны
ENGLISH
11 АВГ, 14:21 МСК
USD (ЦБ) 73,3633
EUR (ЦБ) 86,2532
16+
«Лукашенко обезумел». Он приказал стрелять по народу
10 Августа 2020 2174 3 Политика
Белоруссия взорвалась протестом после публикации данных государственного экзитпола, согласно которому Александр Лукашенко получил 79,7% голосов при явке 84,05%. Источники говорили, что Лукашенко поставил задачу сделать результаты выше, чем у Владимира Путина на голосовании по изменению конституции. Однако народ Белоруссии в это не поверил: десятки тысяч человек вышли на улицы Минска, Гомеля, Витебска и десятка других белорусских городов. Только в столице собиралось 100 тыс. человек, по которым полиция начала стрелять резиновыми пулями и бросать в толпу светошумовые гранаты. По словам политолога Глеба Павловского, надо быть совсем «обезумевшим от паники, чтобы заниматься приписками десятков процентов голосов».
В результаты выборов не верит никто
- В ночь с 9 на 10 августа в столице Минска произошли столкновения между гражданами и полицией. По данным NEXTA Live, число протестующих в Минске превысило 100 тыс. человек. Толпа попыталась прорвать оцепление на площади у стелы «Минск – город герой». Но ОМОН не дал это сделать с помощью светошумовых гранат и баллончиков с перцовым газом.
- На проспекте Машерова, по данным Sputnik Беларусь, протестующие перегородили дорогу мусорными контейнерами. Затем автозак въехал в толпу в ответ на перекрытую дорогу. По информации ТАСС, в центр Минска были стянуты подразделения внутренних войск. Полицейские приступили к избиению людей, появилось большое количество карет скорой помощи.
- В ход пошли водометы. Метро в центре было закрыто – поезда, по данным «Новой газеты» следовали без остановок на станциях «Октябрьская», «Фрунзенская», «Немига», «Молодежная», «Первомайская» и «Купаловская». Начали задержания у избирательных участков в Минске, Гомеле, Могилеве, Бресте и Витебске.
- Вспышка народного негодования последовала сразу после того, как государственные экзит-полы отдали Лукашенко 79,7% голосов при явке 84,05%, а его главной сопернице Светлане Тихановской – 6,8%.
- «Надо быть совсем обезумевшим от паники, чтобы заниматься приписками десятков процентов голосов. Если не половины», – заявил российский политолог Глеб Павловский. По его словам, в результат выборов не верит никто. В этом Лукашенко виноват сам: в последние месяцы он устраивал истерики и убедил всех в том, что его поддержка народом сильно упала.
- По мнению Павловского, позиции Лукашенко ослабнут катастрофически по результатам выборов, и его собственный аппарат попытается от него избавиться. Это произойдет менее чем через пять лет, уверен политолог.
- Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам беспорядков и насилия в отношении милиции. Участникам и организаторам протестов грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Во время волнений погиб один человек.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
13:39 В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд
10 АВГ, 13:26 В Липецкой области начали установку системы 100-процентной очистки воздуха на НЛМК за 36 млрд рублей
10 АВГ, 13:13 В регионах растет спрос на бизнес-курсы
10 АВГ, 12:52 В Татарстане торжественно спущен на воду первый в России речной пассажирский теплоход на СПГ
Написать комментарий
Стрелять по народу? Ложь. Идет попытка устроить цветную революцию в Беларуси. Беспорядками управляют извне.
Молодцы белорусы!!! А мы в России как бараны с обнуленным
Жаль я не лукошенко.это надо быть идиотом что бы голосовать за этих кандидатов по поводу стрельбы чушь если кто хочет получить по почкам от ОМОНА за тихоновску пожалуйте напроспект ,а если кто хочет революцию читайте В.И .Ленина а это балаган какойто