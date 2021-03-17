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США оставили Россию без технологий. Экспорт для национальной безопасности запрещен
17 Марта 2021 127 0 Экономика
США приняли решение ограничить экспорт технологий в Россию, обвинив Москву в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия и применении боевых ядов против своих граждан. Об этом на своем сайте сообщило Министерство торговли США. Ограничения начнут действовать с 18 марта и затронут «чувствительные» для национальной безопасности товары и услуги.
США запретили экспорт технологий в Россию
- Министерство торговли США расширило ограничения на экспорт в Россию технологий «в связи с отравлением химическим оружием», сообщает сайт ведомства. С 18 марта США отказывают России в экспорте товаров для национальной безопасности и приостанавливаются лицензии на обслуживание и замену деталей и оборудования, ранее поставленного в Россию.
- Отмена лицензий затронет экспорт трех категорий: запчастей и материалов для обслуживания, незапрещенное ПО и товары для ограниченного реэкспорта. Новые запросы на экспортные лицензии будут рассматривать из «презумпции запрета», подчеркивают в Минторге.
- Более того, США внесли Россию в список стран, которым запрещен экспорт и импорт оружия. Исключениями станет сотрудничество в области космоса и космических запусков. Но только до 1 сентября 2021 года. Также США разрешат экспорт продукции, которая необходима для безопасности полетов гражданских пассажирских самолетов.
- Таким обарзом, США дополнили санкции, которые начали действовать в начале марта против девяти российских компаний – «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек Инструментс» и других, включая 27-й Научный центр Минобороны.
- В пояснении Минторг США пишет, что оно нацелено на то, «чтобы не допустить Россию к чувствительным американским технологиям, которые могут быть направлены для ее зловредной деятельности с химическим оружием». В США убеждены – Россия использует нервные агенты против диссидентов внутри страны и за границей.
- «Правительство России совершило вопиющее нарушение Конвенции о запрете химического оружия и поставило под смертельную угрозу своих собственных граждан и жителей других стран», – пишут в пояснении чиновники Минторга США. Под этим подразумевается отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в 2018 году и отравление оппозиционера Алексея Навального в 2020 году.
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- США также рассматривают санкции против России за вмешательство в выборы президента в прошлом году и попытку дискредитации президента Джо Байдена. Новые санкции могут ударить по госдолгу России и олигархам.
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