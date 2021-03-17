США оставили Россию без технологий. Экспорт для национальной безопасности запрещен 127 0 Экономика

США приняли решение ограничить экспорт технологий в Россию, обвинив Москву в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия и применении боевых ядов против своих граждан. Об этом на своем сайте сообщило Министерство торговли США. Ограничения начнут действовать с 18 марта и затронут «чувствительные» для национальной безопасности товары и услуги.