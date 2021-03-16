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России предсказали «мягкие» санкции против госдолга
16 Марта 2021 25 0 Экономика
США и Великобритания готовятся ввести санкции против России, в том числе рассматривают и ограничения в отношении государственного долга страны. Однако, по мнению аналитиков британского банка Standard Chartered и представителей управляющей компании Amundi, санкции против госдолга России будут «мягкими». Они напомнили, что иностранные инвесторы заняли российскому правительству 42,4 млрд долларов, и немедленный отказ от облигаций на эту сумму может повредить инвесторам из США и Великобритании.
«Мягкие» санкции – наиболее вероятный сценарий
- О том, что США и Великобритания рассматривают санкции против России, сообщало агентство Bloomberg. Москва может избежать новых ограничений, но для этого она должна дать гарантии неприменения химического оружия и допустить международных инспекторов на оборонные объекты, где могут производиться боевые яды. Однако Москва отказывается это делать и западным странам придется принять очередные санкции.
- В этом случае санкции могут затронуть не только российских олигархов, но и государственный долг России. США уже запретили инвесторам занимать Москве в долларах, но они все еще могут это делать в рублях. В британском банке Standard Chartered и крупнейшей управляющей компании Европы Amundi считают, что в итоге США запретят покупать новые выпуски ОФЗ (облигаций федерального займа) в рублях, пишет Reuters.
- При этом санкции не затронут вторичный рынок. Это означает, что иностранцы, которые держат российский госдолг на 42,4 млрд долларов, смогут продавать и покупать уже выпущенные облигации и им не потребуется избавляться от купленных бумаг. Такой шаг ограничит количество инвесторов в долг России, но не ударит по тем, что уже вложили деньги.
- Подобный сценарий кажется наиболее реалистичным, поскольку почти весь долг России, находящийся в руках иностранцев, контролируют три фонда, так или иначе, связанных с США. По словам главы Amundi Рэя Джиана, санкции против рублевого долга повторят меры против долларовых бумаг. Поэтому санкции не будут «чувствительными для рынка», заметил Джиани.
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- Российские власти ведут себя так, как будто знают конечный исход. «Мы готовы ко всему и живем по принципу – будет день, будет пища», – заявил замглавы Минфина Тимур Максимов. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что санкции против госдолга это «наказание тех западных инвесторов, которые инвестируют в наш госдолг». По его словам, ограничения против 23% госдолга «не критично для нас». Центробанк выбился из общего хора – регулятор предупредил, что Россия «уязвима» к возможным санкциям. Такая реакция Банка России объясняется тем, что именно ему придется иметь дело с последствиями новых ограничений.
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