России предсказали «мягкие» санкции против госдолга 25 0 Экономика

США и Великобритания готовятся ввести санкции против России, в том числе рассматривают и ограничения в отношении государственного долга страны. Однако, по мнению аналитиков британского банка Standard Chartered и представителей управляющей компании Amundi, санкции против госдолга России будут «мягкими». Они напомнили, что иностранные инвесторы заняли российскому правительству 42,4 млрд долларов, и немедленный отказ от облигаций на эту сумму может повредить инвесторам из США и Великобритании.