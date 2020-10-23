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Смена декораций: что делать, если профессия не в радость

23 Октября 2020 328 0 Бизнес и психология
Смена декораций: что делать, если профессия не в радость

Для многих из нас смена места работы зачастую переставляет собой серьезное испытание, на которое нужно еще решиться. Когда же речь заходит о смене профессии – то это кажется нам и вовсе невозможным. Ведь профессию, как известно, выбирают еще в школе, а четыре-пять лет, отданные студенчеству, окончательно закрепляют человека на единственном пути.

Если однажды выбрал профессию учителя, бухгалтера, повара, врача – ты обречен на эту сферу деятельности до конца дней.  Между тем, положа руку на сердце, во многих случаях выбор юности бывает ошибочным либо совершенным под давлением обстоятельств: пойти в городе можно было только в педагогический, в моде были юристы, мама всегда хотела видеть ребенка врачом… Кроме того, со временем все меняется, включая нас самих – и может случиться так, что когда-то любимая профессия попросту перестала приносить какое-то удовлетворение.

Что же делать в таком случае? Прежде всего – понять, что нежелание заниматься всю жизнь одним и тем же совершенно нормально. Люди вырастают из своей старой обуви, из моды и взглядов, и точно так же они могут перерастать свой давний выбор. Отрицать саму возможность подобных эмоций исключительно вредно. Ведь работа составляет существенную часть нашей жизни – и речь идет не только о том, чтобы получать средства к существованию. Для таких социальных существа, как все мы, очень важно чувствовать свою принадлежность к определенной среде, чувствовать себя успешными и состоявшимися. Работа дает нам возможность профессионального признания, возможность самореализации и коммуникации в малой группе «на одном языке». Поэтому ситуация, при которой ваша профессия перестала приносить удовлетворение, очень опасна, а отрицать уже очевидное – себе дороже. Эмоциональное выгорание – еще не самое неприятное, что может в результате случиться с человеком. Дело может дойти до психосоматических заболеваний.

Признав наличие проблемы, необходимо сделать второй шаг, а именно – убедиться, что она глобальна и не может быть решена другими способами, кроме смены профессии. Для этого надо честно ответить себе на несколько вопросов. Для начала – представьте себе, что прошло пять лет и вы заняты ровно в той же сфере. Какие эмоции это рождает? Теперь вспомните, как часто вам бывает скучно и насколько часто вы завидуете работе своих друзей или знакомых. Наконец, представьте себе день зарплаты – насколько сильно деньги, которые вы получаете за свой труд, способны мотивировать вас?

Для большей наглядности вы можете записать свои ответы – причем развернуто. Теперь вы видите, что происходит с вашей жизнью. Если мысль о той же работе через пять лет не вызывает у вас тоски или ужаса, если в этой профессии для вас больше плюсов, чем минусов – то, скорее всего, вам банально нужен отдых. Если вас не устраивает зарплата и отношение начальства, но при этом вы по-прежнему чувствуете интерес к тому, чем занимаетесь – надо подумать об увольнении и поиске другого места работы. Но если на работу не несут ноги, а мысль о том, что в занятии вашим нынешним делом пройдет остаток жизни, вызывает в вас только негативные эмоции – пора всерьез задуматься о смене профессии.

С этого момента необходимо действовать очень осторожно. Такие серьезные перемены – это всегда затраты душевных ресурсов, и надо точно рассчитывать силы, двигаться небольшими шагами. Вам предстоит определить, какая именно сфера теперь вас привлекает. Читайте статьи и интервью людей, состоявшихся в предполагаемой профессии. Представляйте себя в различных ситуациях, связанных с выбранной сферой, фиксируйте эмоциональные и телесные реакции. Лучше все это делать письменно, ведите дневник поиска. Общайтесь с людьми из данной сферы. Там, где подобные действия лишь наращивают мотивацию, и ищите свой новый путь. Решив этот вопрос, следует составить план относительно того, каким образом вы будете проходить обучение, сколько времени будете этому уделять и как совместите это со своей нынешней профессией. Последнее крайне важно – поскольку лучше не рубить с плеча, увольняясь в никуда и тем самым усиливая и без того неизбежное и сильное чувство тревоги и страха перед будущим. Чтобы справиться с этим страхом, вам может понадобиться помощь психолога, но в качестве самоподдержки я советую вам подумать вот о чем: сколько раз в вашей жизни вы делали что-то и добивались успеха? Такие случаи наверняка были – иначе вы не получили бы свою нынешнюю профессию. Думайте об этом, когда приходится туго. Оглядывайтесь назад не ради сожалений, а для того, чтобы найти опору, убедиться, что способны на многое.

Особенная ситуация в жизни – когда смена сферы деятельности происходит из-за рождения ребенка. Классическая ситуация: мама длительное время находится в декретном отпуске, затем в отпуске по уходу за ребенком, который затянулся, например, до школы, - и вот квалификация потеряна, и женщина вынуждена выходить на более низкую профессиональную позицию либо на ту работу, которая позволит ей больше времени посвящать ребенку. Тогда, чтобы не утратить уверенность в собственных силах и самоуважения, важно честно признаться себе, что сложившаяся ситуация была, по сути, вашим собственным выбором. Даже если все «просто так получилось» и вы не планировали ничего подобного -  кивать на обстоятельства нельзя. Это лишает нас ощущения, что мы управляем собственной жизнью. Гораздо более продуктивно сказать себе: «Да, я сама приняла решение и заплатила за него». Это даст вам силы осознать, что обстоятельства могут меняться, и вы не являетесь их жертвой. Получив возможность вновь двигаться вперед в профессиональной сфере, вы будете искать пути для того, чтобы улучшить свои позиции. Это непросто. Но принятие ответственности на себя - единственный способ перенаправить свои устремления на новую жизненную цель и планомерно двигаться по новому пути.

Наталия Красовская
Наталия Красовская

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