Слухи об отставке главы «Газпрома» привели к подорожанию монополии 239 0 Экономика

Российское национальное достояние подорожало на слухах о смене главы монополии. За последние десять дней капитализация газовой монополии выросла на 16,3%, или на 659 млрд руб. Акции торгуются на максимуме с сентября – дороже 178 руб. за штуку. Одним из драйверов роста котировок выступают не холодная зима в Европе и ожидаемое увеличение объемов экспорта – этот прогноз пока не сбывается, а именно возможная смена руководства концерна. Поскольку 2020 год станет одним из худших для монополии за всю ее историю.