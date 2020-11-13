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Слухи об отставке главы «Газпрома» привели к подорожанию монополии

13 Ноября 2020 239 0 Экономика
Слухи об отставке главы «Газпрома» привели к подорожанию монополии

Российское национальное достояние подорожало на слухах о смене главы монополии. За последние десять дней капитализация газовой монополии выросла на 16,3%, или на 659 млрд руб. Акции торгуются на максимуме с сентября – дороже 178 руб. за штуку. Одним из драйверов роста котировок выступают не холодная зима в Европе и ожидаемое увеличение объемов экспорта – этот прогноз пока не сбывается, а именно возможная смена руководства концерна. Поскольку 2020 год станет одним из худших для монополии за всю ее историю.

От «Газпрома» ждут перемен

  • Оживление инвесторов вокруг «Газпрома» возникло сразу после громких отставок в правительстве и Федеральной антимонопольной службе. Давние слухи начали подтверждаться – ушли наименее эффективные главы министерств, а также главный критик монополий, захвативших 70% российской экономики. Одновременно с уже состоявшимися отставками инсайдеры говорили о смене руководства крупных монополий, которые показали плохие результаты в кризис. В частности, телеграм-канал «Рынки.Деньги.Власть» написал о возможном ухоже главы газового концерна до завершения его контракта в мае 2021 года.
  • Главу «Газпрому» различные инсайдеры отправляют в отставку с июня 2019 года. Давление на руководителя растет. В частности, в конце 2019 года в отставку ушел не он, но ключевые члены его команды: на пенсию отправилась главный бухгалтер монополии Елена Васильева, работавшая с Миллером с 1990-х годов, а также правление покинул Михаил Середа, который проработал с Миллером более 20 лет. С обоими глава газовой монополии переходил с одного места на другое: из «Морского порта Санкт-Петербурга» в «Балтийскую трубопроводную систему», а оттуда – в «Газпром» в 2001 году.
  • После перестановок в команде легче не стало – 2020 год выдался одним из худших в истории «Газпрома». И дело не в объемах экспорта, которые Миллер назвал в докладе президента «одними из лучших за пять лет», то есть, иначе говоря, самыми низкими с 2015 года. Дело в том, что «национальное достояние» вдруг стало убыточным – кассовый разрыв составил 307,3 млрд руб., чистая прибыль сжалась на 96%, до 32,9 млрд руб., а экспортная выручка рухнула до минимума за 18 лет – 1,5 млрд долларов в месяц.
  • Не смогла монополия и защититься от претензий иностранных государств, проиграв Польше 1,5 млрд долларов и 3 млрд долларов Украине. Более того, Польша требует теперь еще 7,5 млрд долларов за строительство «Северного потока-2». Эта сумма равняется 15% капитализации «Газпрома» (всего 53 млрд долларов, хотя в 2010 году она достигала 300 млрд).
  • На все эти провалы указывал президенту Владимиру Путину глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В августе он также доложил первому лицу, что монополия не может решить проблему растущей задолженности на внутреннем рынке, которая уже достигла 331 млрд руб., и проблему газификации страны, план которой выполнен лишь на 15%. В силу всего этого инвесторы на рынке не исключают смену руководства монополии и ждут от нее позитивных перемен. Цена акций может вырасти до 225 руб., если слухи подтвердятся.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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