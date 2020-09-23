«Северный поток-2» отказались страховать. Без этого его не достроить 2406 1 Экономика

Российскому газопроводу «Северный поток-2» поставили шах и мат – международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев, на которую приходится страхование 90% кораблей в мире, приняла решение не работать с судами проекта Nord Stream 2 из-за возможных санкций. Без обязательной страховки суда не смогут работать по достройке проекта.