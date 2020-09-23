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«Северный поток-2» отказались страховать. Без этого его не достроить
23 Сентября 2020 2406 1 Экономика
Российскому газопроводу «Северный поток-2» поставили шах и мат – международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев, на которую приходится страхование 90% кораблей в мире, приняла решение не работать с судами проекта Nord Stream 2 из-за возможных санкций. Без обязательной страховки суда не смогут работать по достройке проекта.
Страховки у газопровода не будет
- Газопровод «Северный поток-2» становится все более утопическим проектом и приближается к статусу несостоявшегося. Как пишет РБК, Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs) отказалась страховать корабли, которые будут участвовать в укладке труб в Балтийском море. Причина прежняя – санкции США.
- Циркуляр с рекомендацией не сотрудничать с Nord Stream 2 появился от имени всех 13 клубов ассоциации. В «дочке» «Газпрома» Nord Stream 2 AG, которая зарегистрирована в Швейцарии, заявили, что знают о циркуляре. В очередной раз в компании отметили незаконность экстерриториальных санкций и добавили, что европейские компании должны защищать собственные правительства и Европейская комиссия.
- Но все это набившая оскомину риторика, а по сути отказ страховщиков является хуже гипотетических санкций Германии против газопровода. Теперь для достройки «Северного потока-2» будет крайне сложно найти судно, чтобы проложить оставшиеся 160 км. Для доступа в припортовые воды стран, которые так или иначе затрагивает строительство газопровода, у судов должно быть страхование ответственности.
- После решения международных клубов не страховать судна, работающие по укладке газопровода, застраховать ответственность можно будет только на локальных коммерческих рынках, если на них, конечно, найдется страховщик, который рискнет попасть под санкции США.
- Оставшиеся 10% рынка страховщиков, скорее всего, так же будут ориентироваться на рекомендацию международной группы: «Не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в незаконную деятельность и/или деятельность, которая ставит клуб под угрозу нарушения санкций».
- Любой страховой компании при работе с газопроводом будет грозить нарушение американского закона CAATSA («О противодействии противникам США посредством санкций») и PEESA («О защите энергетической безопасности Европы»). Также до конца года США собираются расширить санкции против «Северного потока-2» и включить в них полный запрет на услуги страхования и перестрахования. Это окончательно похоронит проект.
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А ЧТО МОЖНО ДУМАТЬ? Не продавайте Родину ,за 30 сребряников. Позволяйте дальше ,двойное гражданство,наличие имущества у власть предержащих за рубежом,счета в оффшорах,и не любовь этих индивидуумов к России