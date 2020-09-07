Доллар по 79 рублей, евро – по 90. Санкции против «Северного потока-2» роняют рубль 648 0 Экономика

Заявление правительства Германии о том, что канцлер Ангела Меркель готова изменить позицию по газопроводу «Северный поток-2» и ввести против российского газопровода санкции уронило рубль – доллар пробил отметку 76, а евро – 90. Российская валюта снижалась и до этого после решения саудитов дать скидки на свою нефть, но падение резко ускорилось после плохих новостей из Берлина, в свете которых заявление за час до этого Кремля о том, что в Москве не видят рисков для газопровода, были сделаны в другой политической реальности.