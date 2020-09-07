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Доллар по 79 рублей, евро – по 90. Санкции против «Северного потока-2» роняют рубль
7 Сентября 2020 648 0 Экономика
Заявление правительства Германии о том, что канцлер Ангела Меркель готова изменить позицию по газопроводу «Северный поток-2» и ввести против российского газопровода санкции уронило рубль – доллар пробил отметку 76, а евро – 90. Российская валюта снижалась и до этого после решения саудитов дать скидки на свою нефть, но падение резко ускорилось после плохих новостей из Берлина, в свете которых заявление за час до этого Кремля о том, что в Москве не видят рисков для газопровода, были сделаны в другой политической реальности.
На рубль сыплется одна неприятность за другой
- Президент России Владимир Путин плохо знает канцлера ФРГ Ангелу Меркель – отравление оппозиционера Алексея Навального может обойтись России в «похороны» 10 млрд евро, потраченных на незавершенный газопровод «Северный поток-2» в Балтийском море. Меркель, несмотря на ее призывы отделять политику от экономики, не исключает санкций против российской трубы. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен зайберт. Если Кремль не даст внятных разъяснений, что произошло с Навальным и не установит в ходе уголовного расследования кто его отравил, с «Северным потокам-2» можно попрощаться.
- Рубль, ставший индикатором нервозности российской экономики на политику российских же властей, сразу отреагировал ускорением падения до минимумов за долгое время. Доллар пробил отметку 76 руб., а евро впервые за четыре года превысил 90 руб. Эксперты предупреждают, что это только первый испуг – если санкции будут введены, доллар подорожает до 79 рублей, а евро уйдет далеко за 90.
- Сама по себе ситуация с Навальным – это риск для российских активов. Поэтому, несмотря на пока лишь слова и предположения, что Меркель все-таки пойдет на санкции, рубль уже заранее слабеет и обесценивается. По мнению экспертов, это показатель того, насколько валютный рынок России уязвим к санкционной риторике.
- Добить рубль может эскалация кризиса в Белоруссии и введение «силового резерва» Путина в страну. Если Россия совершит военное вмешательство, рубль уйдет в свободное падение, а Путин получит санкции в отношении финансовой системы и госдолга страны, что ускорит коллапс его режима. В самой же Белоруссии дела складываются крайне скверно – страна погружается в валютный кризис.
- Еще один фактор давления на рубль – ценовая политика Саудовской Аравии, которая 6 сентября снова раздала скидки своим покупателям в Европе и Азии. В Европе саудовская нефть будет стоить на 2 доллара дешевле Brent, а в Азии на 1,40 доллара сорт Oman/Dubai. Из-за этого нефть подешевела более чем на 1% и утащила за собой рубль.
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