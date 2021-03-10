Сайты Кремля, Госдумы и правительства обрушились. Это может быть связано с замедлением Twitter 544 0 События и факты

Не успел Роскомнадзор объявить о замедлении соцсети Twitter в России, как сайты Кремля, Госдумы и правительства перестали открываться. Перебои произошли в работе сайтов Совета Федерации и самого Роскомнадзора. Проблемы испытывают пользователи сайтов Минфина, Минпромторга и Минэкономразвития.