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Сайты Кремля, Госдумы и правительства обрушились. Это может быть связано с замедлением Twitter
10 Марта 2021 544 0 События и факты
Не успел Роскомнадзор объявить о замедлении соцсети Twitter в России, как сайты Кремля, Госдумы и правительства перестали открываться. Перебои произошли в работе сайтов Совета Федерации и самого Роскомнадзора. Проблемы испытывают пользователи сайтов Минфина, Минпромторга и Минэкономразвития.
Правительство в интернете оказалось недоступно
- Представительства российских властей в интернете перестали открываться. В 12:00 10 марта перестали открываться сайты Кремля, Госдумы и правительства. Масштабные сбои затронули сайты почти всех министерств и самого Роскомнадзора, который объявил утром о замедлении работы Twitter в ответ на неудаление запрещенного контента.
- По данным сервиса DownDetector, который фиксирует сбои в работе сайтов, сбой произошел в работе крупнейшего провайдера страны – «Ростелекома». Он случился через два часа после заявлений Роскомнадзора о мерах в отношении Twitter.
- Жалобы на сбои сайтов госорганов идут со всей страны – от Москвы и Краснодара до Казани, Новосибирска и Кемерово. Более того, у 92% пользователей интернета вообще пропал доступ в сеть.
- В Кремле на вопрос РБК ответили, что у них все работает. «У нас все открывается. Сейчас правительство проверю – все работает», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрия Песков.
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- На текущий момент нет информации о хакерской атаке, возможно, происходящее связано с действиями ведомства. Однако представитель Роскомнадзора Андрей Поляков опроверг связь обрушения интернета с действиями по замедлению Twitter. Тем не менее ведомство «проводит проверку, уточняет детали и масштаб проблемы».
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