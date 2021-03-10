Борьба с соцсетями началась с Twitter. Роскомнадзор замедлил ее и пригрозил блокировкой 305 0 Политика

С 10 марта работа социальной сети Twitter в России будет искусственно замедляться, а в ближайшем будущем не исключена и блокировка сервиса. Об этом заявил Роскомнадзор, объяснив свои действия тем, что сервис микроблогов не удаляет призывы к совершению суициду несовершеннолетних, детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков.