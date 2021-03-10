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Борьба с соцсетями началась с Twitter. Роскомнадзор замедлил ее и пригрозил блокировкой
10 Марта 2021 305 0 Политика
С 10 марта работа социальной сети Twitter в России будет искусственно замедляться, а в ближайшем будущем не исключена и блокировка сервиса. Об этом заявил Роскомнадзор, объяснив свои действия тем, что сервис микроблогов не удаляет призывы к совершению суициду несовершеннолетних, детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков.
Роскомнадзор решил действовать
- По заявлению Роскомнадзора, с 10 марта в России замедляется работа популярного сервиса Twitter, а в будущем российские власти грозят ему блокировкой. Причина – отношение к запрещенной информации, в числе которой призывы несовершеннолетних к суициду, детская порнография и информация об использовании наркотиков.
- Согласно Роскомнадзору, с 2017 года соцсеть не удаляет запрещенную информацию. Ведомство направило более 28 тыс. требований об удалении противоправных публикаций, но 3168 материалов администрация Twitter оставила. В числе прочего, по версии Роскомнадзора, соцсеть не удалила призывы к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года.
- Если Twitter продолжит игнорировать требования Роскомнадзора, власти обещают заблокировать соцсеть в России. Пока же работа сервиса будет замедлена на всех мобильных устройствах и половине стационарных устройств. В Twitter никак не прокомментировали заявление российских властей. Сервис работает без каких-либо проблем, а сообщения о сбоях в Downdetector не обнаружено.
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- Жесткая риторика властей по отношению к соцсетям началась после массовых протестов, вызванных тяжелым экономическим положением россиян. Президент Владимир Путин отреагировал на самые масштабные протесты за 20 лет критикой интернета, где несовершеннолетних вовлекают, по его словам, в «незаконные» акции, распространяют наркотики и доводят до суицида. Путина обеспокоило, что через интернет некие силы «изнутри нас будут раскачивать». О повышении благосостояния россиян и росте экономики президент ничего не сказал.
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