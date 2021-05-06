Рост цен не остановить. Производители перекладывают выросшие издержки на покупателей
6 Мая 2021 186 0 Экономика
Глобальный рост цен на сырье и сбои в цепочке поставок продолжают увеличивать издержки обрабатывающих предприятий России до максимума со второго квартала 2020 года. В итоге рост цен для производителей в апреле составил 16% в годовом выражении, тогда как потребительская инфляция официально достигла 5,8%. По мнению экономиста IHS Markit Шиана Джонса, это приведет к дальнейшему повышению цен в рознице и ответу со стороны потребителей в виде падения спроса.
Причина роста цен – растущие издержки производителей
- В апреле годовой показатель инфляции в России достиг максимального значения с 2016 года – 5,8%. Однако это только вершина айсберга – по данным опроса IHS Markit топ-менеджеров 300 российских предприятий, затраты на производство для них за год выросли на 16%.
- На это повлияло подоражание сырья и металлов на глобальном уровне. Полгода индекс PMI, который отслеживает инфляцию для промышленности, находится на уровне выше 70 пунктов. Такого не было с 2008 года, когда разразился глобальный финансовый кризис. Это говорит о том, что сырье никак не начнет дешеветь для производителей. В том числе из-за сбоев в поставках и ограничений на транспортировку.
- Поэтому компании вынуждены перкладывать растущие издержки на потребителей: в России производители продуктов уже подняли ценники на свою продукцию на 15,8%, металлурги – на 19,1%, химические заводы – на 20,9%, нефтеперерабатывающие заводы – на 30,3%. Многие повысили цены выше роста издержек за год (16%).
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- По словам экономиста IHS Markit Шиана Джонса, повышение цен ведет к сокращению спроса. В апреле российская промышленность впервые с начала года ощутила это на себе – количество новых заказов на внутреннем и внешних рынках начало уменьшаться. Это отбросило индекс деловой активности (PMI) с 51,4 до 50,4 пунктов, где показатель в 50 считается началом рецессии. Все, чем живет промышленность России сегодня, – это оптимизм, что экономика начнет восстанавливаться. Но вопрос остается – сможет ли она перейти к росту при высокой инфляции, «съедающей» доходы россиян.
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