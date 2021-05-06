Рост цен не остановить. Производители перекладывают выросшие издержки на покупателей 186 0 Экономика

Глобальный рост цен на сырье и сбои в цепочке поставок продолжают увеличивать издержки обрабатывающих предприятий России до максимума со второго квартала 2020 года. В итоге рост цен для производителей в апреле составил 16% в годовом выражении, тогда как потребительская инфляция официально достигла 5,8%. По мнению экономиста IHS Markit Шиана Джонса, это приведет к дальнейшему повышению цен в рознице и ответу со стороны потребителей в виде падения спроса.