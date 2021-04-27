Россияне в «инфляционном шоке»: ждут роста цен и отказываются сберегать
27 Апреля 2021 354 0 Экономика
Российские потребители ждут дальнейшего повышения цен в магазинах и все меньше готовы сберегать. По данным ежемесячного опроса ИнФОМ, который проводится по заказу Центробанка, в апреле инфляционные ожидания россиян выросли до максимального уровня с февраля 2017 года – 11,9%. Также на 8% (до 51%) сократилось число тех, кто намерен сберегать деньги. Такого не было с декабря 2015 года.
Ожидание роста цен усиливает рост
- Согласно апрельскому опросу ИнФОМ, уровень инфляционных ожиданий россиян повысился до 11,9%. Еще в марте он составлял 10,1%, а за весь 2020 год – 9,1%. «Народный прогноз» по росту цен обусловлен подорожанием базовых продуктов питания (за один месяц на 15,6% в годовом выражении), удорожанием бензина и ослаблением рубля в конце марта, отмечает ЦБ в комментарии. При этом общий уровень инфляции официально находится в пределах 5,5% на середину апреля.
- Показательно, что текущую инфляцию россияне оценили в 14,5%, что близко как раз к корзине из 24 базовых продуктов питания. Однако каждый седьмой считает, что цены растут на 30% и выше. Год назад таких людей было 3,4%. Это говорит о невероятной скорости, с которой растут инфляционные ожидания у потребителей. Больше всего на цены жалуются люди без сбережений и с низким доходом.
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- Вместе с тем инфляция «съедает» сбережения граждан. Поэтому они стремятся тратить деньги на покупку дорогостоящих товаров. Так, доля тех, кто считает, что лучше тратить свободные деньги на покупку товаров, выросла на 5% (до 28%) за месяц. Количество тех, кто считает, что нужно откладывать деньги, сократилось на 8% (до 51%). Как пишет ЦБ: «Доля респондентов, предпочитающих откладывать свободные деньги, последний раз была на таком низком уровне в декабре 2015 – январе 2016 года». До этого, 23 апреля, глава ЦБ Эльвира Набиуллина намекнула, что перечеркнет «инфляционную спираль» повышением ключевой ставки.
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