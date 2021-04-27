Россияне в «инфляционном шоке»: ждут роста цен и отказываются сберегать 354 0 Экономика

Российские потребители ждут дальнейшего повышения цен в магазинах и все меньше готовы сберегать. По данным ежемесячного опроса ИнФОМ, который проводится по заказу Центробанка, в апреле инфляционные ожидания россиян выросли до максимального уровня с февраля 2017 года – 11,9%. Также на 8% (до 51%) сократилось число тех, кто намерен сберегать деньги. Такого не было с декабря 2015 года.